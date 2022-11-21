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В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза - РИА Новости, 21.11.2022
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В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза
В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза - РИА Новости, 21.11.2022
В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза
Мужчина в центре Грозного зарезал молившегося сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:57
2022-11-21T16:45
происшествия
грозный
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мужчина в центре Грозного зарезал молившегося сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Злоумышленника застрелили, когда он пытался скрыться, забрав с собой оружие погибшего.Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия. Сотрудники ищут вероятных сообщников преступника, а также выясняют его мотивы."По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", — уточнил Кадыров.Глава Чечни принес соболезнования семье погибшего полицейского.
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происшествия, грозный
Происшествия, Грозный
11:57 21.11.2022 (обновлено: 16:45 21.11.2022)
 
В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза

Кадыров сообщил, что в Грозном застрелили мужчину, убившего полицейского во время намаза

© РИА НовостиНа месте нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного
На месте нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости
На месте нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в центре Грозного
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мужчина в центре Грозного зарезал молившегося сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения", — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Злоумышленника застрелили, когда он пытался скрыться, забрав с собой оружие погибшего.
Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия. Сотрудники ищут вероятных сообщников преступника, а также выясняют его мотивы.
"По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", — уточнил Кадыров.
Глава Чечни принес соболезнования семье погибшего полицейского.
 
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