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В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза

В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза - РИА Новости, 21.11.2022

В центре Грозного зарезали сотрудника ГИБДД во время совершения намаза

Мужчина в центре Грозного зарезал молившегося сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:57

2022-11-21T11:57

2022-11-21T16:45

происшествия

грозный

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мужчина в центре Грозного зарезал молившегося сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Злоумышленника застрелили, когда он пытался скрыться, забрав с собой оружие погибшего.Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия. Сотрудники ищут вероятных сообщников преступника, а также выясняют его мотивы."По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается", — уточнил Кадыров.Глава Чечни принес соболезнования семье погибшего полицейского.

грозный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, грозный