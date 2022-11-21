https://ria.ru/20221121/turtsiya-1833229058.html

МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня

МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня - РИА Новости, 22.11.2022

МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-21T23:53

2022-11-21T23:53

2022-11-22T00:10

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хулуси акар

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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Акар подчеркнул, что операция будет вестись "до уничтожения последнего террориста".Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. В понедельник минобороны Турции заявило, что ВС Турции предпринимают ответные меры на ракетные нападения по турецким городам, находящиеся на границе с Сирией.Турецкие города Онджупынар и Каркамыш подверглись ракетным обстрелам со стороны запрещенной в Турции РПК в ответ на воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. В результате ударов скончались три человека, в том числе ребенок, ранения получили шесть человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сирия, ирак, хулуси акар, рабочая партия курдистана