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МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня - РИА Новости, 22.11.2022
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МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня
МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня - РИА Новости, 22.11.2022
МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня
Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-21T23:53
2022-11-22T00:10
в мире
турция
сирия
ирак
хулуси акар
рабочая партия курдистана
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Акар подчеркнул, что операция будет вестись "до уничтожения последнего террориста".Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. В понедельник минобороны Турции заявило, что ВС Турции предпринимают ответные меры на ракетные нападения по турецким городам, находящиеся на границе с Сирией.Турецкие города Онджупынар и Каркамыш подверглись ракетным обстрелам со стороны запрещенной в Турции РПК в ответ на воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. В результате ударов скончались три человека, в том числе ребенок, ранения получили шесть человек.
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в мире, турция, сирия, ирак, хулуси акар, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Сирия, Ирак, Хулуси Акар, Рабочая партия Курдистана
23:53 21.11.2022 (обновлено: 00:10 22.11.2022)
 
МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня

Министр обороны Турции заявил о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
"С начала операции "Коготь-Меч" по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. По нашей оценке, эта цифра будет и дальше расти", - цитирует заявление министра пресс-служба минобороны.
Акар подчеркнул, что операция будет вестись "до уничтожения последнего террориста".
Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. В понедельник минобороны Турции заявило, что ВС Турции предпринимают ответные меры на ракетные нападения по турецким городам, находящиеся на границе с Сирией.
Турецкие города Онджупынар и Каркамыш подверглись ракетным обстрелам со стороны запрещенной в Турции РПК в ответ на воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. В результате ударов скончались три человека, в том числе ребенок, ранения получили шесть человек.
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В миреТурцияСирияИракХулуси АкарРабочая партия Курдистана
 
 
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