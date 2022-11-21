23:53 21.11.2022 (обновлено: 00:10 22.11.2022)
МО Турции заявило о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня
Министр обороны Турции заявил о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке за два дня
© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
"С начала операции "Коготь-Меч" по сегодняшний день авиацией и средствами огневой поддержки ликвидированы 184 террориста. По нашей оценке, эта цифра будет и дальше расти", - цитирует заявление министра пресс-служба минобороны.
Акар подчеркнул, что операция будет вестись "до уничтожения последнего террориста".
Анкара в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. В понедельник минобороны Турции заявило, что ВС Турции предпринимают ответные меры на ракетные нападения по турецким городам, находящиеся на границе с Сирией.
Турецкие города Онджупынар и Каркамыш подверглись ракетным обстрелам со стороны запрещенной в Турции РПК в ответ на воздушную операцию ВС Турции на севере Сирии и Ирака. В результате ударов скончались три человека, в том числе ребенок, ранения получили шесть человек.