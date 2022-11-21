Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже приостановили движение троллейбусов - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/trolleybusy-1833076887.html
В Воронеже приостановили движение троллейбусов
В Воронеже приостановили движение троллейбусов - РИА Новости, 21.11.2022
В Воронеже приостановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:00
2022-11-21T14:11
воронеж
россия
происшествия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833079451_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_c019f9a73b15212bf1b8b8356cf5f019.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии.С утра понедельника в Воронеже из-за дождя наблюдается гололедица."Сегодня рано утром все троллейбусы вышли на линию, но, поскольку дождь усилился, влажность повысилась, было принято решение отправить их в депо. Троллейбусы возобновят свою работу, как погода улучшится", - сказал собеседник агентства.Сейчас в Воронеже 0 градусов, небольшой дождь. По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.
https://ria.ru/20221121/kursk-1833017174.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833079451_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_aa97010a4a46dfc1bcd201d93fdf9bf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, россия, происшествия, погода
Воронеж, Россия, Происшествия, Погода
14:00 21.11.2022 (обновлено: 14:11 21.11.2022)
 
В Воронеже приостановили движение троллейбусов

В Воронеже приостановили движение троллейбусов из-за гололедицы

CC BY-SA 3.0 / Fursov Andrey / Троллейбус в Воронеже
Троллейбус в Воронеже - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Fursov Andrey /
Троллейбус в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
С утра понедельника в Воронеже из-за дождя наблюдается гололедица.
"Сегодня рано утром все троллейбусы вышли на линию, но, поскольку дождь усилился, влажность повысилась, было принято решение отправить их в депо. Троллейбусы возобновят свою работу, как погода улучшится", - сказал собеседник агентства.
Сейчас в Воронеже 0 градусов, небольшой дождь. По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:21
В Курской области населенные пункты отключили от электроснабжения
 
ВоронежРоссияПроисшествияПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала