https://ria.ru/20221121/trolleybusy-1833076887.html
В Воронеже приостановили движение троллейбусов
В Воронеже приостановили движение троллейбусов - РИА Новости, 21.11.2022
В Воронеже приостановили движение троллейбусов
Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:00
2022-11-21T14:00
2022-11-21T14:11
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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии.С утра понедельника в Воронеже из-за дождя наблюдается гололедица."Сегодня рано утром все троллейбусы вышли на линию, но, поскольку дождь усилился, влажность повысилась, было принято решение отправить их в депо. Троллейбусы возобновят свою работу, как погода улучшится", - сказал собеседник агентства.Сейчас в Воронеже 0 градусов, небольшой дождь. По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронеж, россия, происшествия, погода
Воронеж, Россия, Происшествия, Погода
14:00 21.11.2022 (обновлено: 14:11 21.11.2022)
В Воронеже приостановили движение троллейбусов
В Воронеже приостановили движение троллейбусов из-за гололедицы
ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
С утра понедельника в Воронеже из-за дождя наблюдается гололедица.
"Сегодня рано утром все троллейбусы вышли на линию, но, поскольку дождь усилился, влажность повысилась, было принято решение отправить их в депо. Троллейбусы возобновят свою работу, как погода улучшится", - сказал собеседник агентства.
Сейчас в Воронеже 0 градусов, небольшой дождь. По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.