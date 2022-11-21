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В Воронеже приостановили движение троллейбусов

В Воронеже приостановили движение троллейбусов - РИА Новости, 21.11.2022

В Воронеже приостановили движение троллейбусов

Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:00

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воронеж

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происшествия

погода

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ВОРОНЕЖ, 21 ноя - РИА Новости. Движение троллейбусов в Воронеже приостановлено из-за гололедицы на городских улицах, которая возникла из-за дождя, сообщил РИА Новости представитель мэрии.С утра понедельника в Воронеже из-за дождя наблюдается гололедица."Сегодня рано утром все троллейбусы вышли на линию, но, поскольку дождь усилился, влажность повысилась, было принято решение отправить их в депо. Троллейбусы возобновят свою работу, как погода улучшится", - сказал собеседник агентства.Сейчас в Воронеже 0 градусов, небольшой дождь. По данным синоптиков, в Воронеже до среды по ночам будет небольшой мороз, днем - плюсовая температура, дожди и снег.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

воронеж, россия, происшествия, погода