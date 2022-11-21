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Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента - РИА Новости, 21.11.2022
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Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента
Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента - РИА Новости, 21.11.2022
Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента
Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:18
2022-11-21T12:27
экономика
россия
хэйлунцзян
харбин
китай
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда долларов, сообщает генеральное консульство России в городе Харбине."По китайской таможенной статистике, за 10 месяцев 2022 года товарооборот Хэйлунцзяна с российскими регионами увеличился на 42,1% и достиг 149,2 миллиарда юаней (около 22,6 миллиарда долларов США), что составляет 71% от всего объёма внешней торговли провинции", - говорится в сообщении дипмиссии на канале в мессенджере Telegram.Отмечается, что в том числе экспорт товаров из провинции в Россию увеличился на 48,4%, до 12,84 миллиарда юаней (около 1,9 миллиарда долларов), импорт – на 41,5%, до 136,39 миллиарда юаней (около 20,7 миллиарда долларов).
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экономика, россия, хэйлунцзян, харбин, китай
Экономика, Россия, Хэйлунцзян, Харбин, Китай, Россия-Китай: Главное
11:18 21.11.2022 (обновлено: 12:27 21.11.2022)
 
Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента

Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией за десять месяцев вырос на 42 процента

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда долларов, сообщает генеральное консульство России в городе Харбине.
"По китайской таможенной статистике, за 10 месяцев 2022 года товарооборот Хэйлунцзяна с российскими регионами увеличился на 42,1% и достиг 149,2 миллиарда юаней (около 22,6 миллиарда долларов США), что составляет 71% от всего объёма внешней торговли провинции", - говорится в сообщении дипмиссии на канале в мессенджере Telegram.
Отмечается, что в том числе экспорт товаров из провинции в Россию увеличился на 48,4%, до 12,84 миллиарда юаней (около 1,9 миллиарда долларов), импорт – на 41,5%, до 136,39 миллиарда юаней (около 20,7 миллиарда долларов).
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаРоссияХэйлунцзянХарбинКитай
 
 
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