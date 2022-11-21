https://ria.ru/20221121/tovarooborot-1833016284.html

Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента

Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента - РИА Новости, 21.11.2022

Товарооборот китайской провинции Хэйлунцзян с Россией вырос на 42 процента

Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:18

2022-11-21T11:18

2022-11-21T12:27

экономика

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хэйлунцзян

харбин

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ПЕКИН, 21 ноя - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с Россией за первые 10 месяцев года увеличился на 42,1% и достиг 22,6 миллиарда долларов, сообщает генеральное консульство России в городе Харбине."По китайской таможенной статистике, за 10 месяцев 2022 года товарооборот Хэйлунцзяна с российскими регионами увеличился на 42,1% и достиг 149,2 миллиарда юаней (около 22,6 миллиарда долларов США), что составляет 71% от всего объёма внешней торговли провинции", - говорится в сообщении дипмиссии на канале в мессенджере Telegram.Отмечается, что в том числе экспорт товаров из провинции в Россию увеличился на 48,4%, до 12,84 миллиарда юаней (около 1,9 миллиарда долларов), импорт – на 41,5%, до 136,39 миллиарда юаней (около 20,7 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20221109/tovarooborot-1830123111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, хэйлунцзян, харбин, китай