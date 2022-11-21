https://ria.ru/20221121/toplivo-1833136756.html

Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию

Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию - РИА Новости, 21.11.2022

Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию

Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:31

2022-11-21T16:31

2022-11-21T16:52

белоруссия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328936_0:86:1152:734_1920x0_80_0_0_bc068d136080d11afe684cca583a24af.jpg

СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием России, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.

https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, технологии