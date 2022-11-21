https://ria.ru/20221121/toplivo-1833136756.html
Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию
Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию - РИА Новости, 21.11.2022
Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию
Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:31
2022-11-21T16:31
2022-11-21T16:52
белоруссия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
технологии
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку, передает корреспондент РИА Новости.Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Документом устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного хранения с последующей переработкой и выделением ценных материалов, в том числе для атомной энергетики, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов.Практика возврата в Россию отработавшего (облученного) ядерного топлива существует для всех стран, где эксплуатируются реакторы АЭС, построенные по российским проектам.Первый энергоблок Белорусской АЭС, построенный с участием России, уже эксплуатируется, готовится к пуску второй энергоблок.
https://ria.ru/20221121/reaktory-1832434122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, технологии
Белоруссия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, Технологии
16:31 21.11.2022 (обновлено: 16:52 21.11.2022)
Белоруссия будет возвращать отработавшее ядерное топливо в Россию
Москва и Минск подписали соглашение о возвращении отработавшего топлива с АЭС в Россию