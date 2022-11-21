https://ria.ru/20221121/tolstoy-1833020178.html

Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом

Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом - РИА Новости, 21.11.2022

Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом

Лев Толстой не был отлучен Русской православной церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:28

2022-11-21T11:28

2022-11-21T11:28

религия

лев толстой (писатель)

федор достоевский

амвросий оптинский (александр гренков)

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лев Толстой не был отлучен Русской православной церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент Регионального общественного гуманитарного фонда содействия изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он отметил, что Оптина пустынь была одним из главных центров притяжения русских интеллектуалов в XIX веке. "Можно ли назвать другую обитель в России, столь посещаемую русскими классиками, русскими философами? По-моему, нельзя. Это не случайно: это был центр притяжения выдающихся русских мыслителей и писателей", – рассказал профессор."Толстой тоже бывал в Оптиной пустыни. Но ведь Толстой приезжает сразу после того, как он уходит из Ясной Поляны – "ухода ото всех", как он говорил. Он приезжает в Оптину и нарезает круги вокруг Оптиной, ожидая, что его позовут, и старцы не были против. Хотя он был отлучен – точнее, не отлучен, а отпал от Церкви: это ошибка, отлучения не было. Не было анафемы, не было проклятия – в постановлении Синода было сказано, что он отпал от церкви, такая формулировка была", – добавил он.Постановление Святейшего правительствующего синода, о котором идет речь, было опубликовано в 1901 году.В Оптиной путыни, по данным Волгина, Толстой посещал старца Амвросия. "Когда он был у Амвросия после Достоевского, Амвросий говорил, что у него момент высокой гордыни, а о Достоевском сказал удивительную вещь: это был кающийся", – добавил историк.Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь в Калужской области – один из известнейших монастырей России. По преданию, он был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве – Макарием). В 1918 году монастырь был закрыт, но 35 лет назад, 17 ноября 1987 года, возвращен Русской православной церкви.Монастырь получил известность благодаря своим старцам – духовным учителям. С ним были связаны и эпизоды из жизни русских писателей и философов. В частности, летом 1878 года после смерти своего 4-летнего сына Алеши в Оптину пустынь приезжал Федор Достоевский, и некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. В частности, преподобный Амвросий Оптинский, канонизированный в 1988 году, стал прототипом старца Зосимы из "Братьев Карамазовых".Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Горенков) – самый известный из оптинских старцев. Его память отмечается в Русской православной церкви 10 июля.

https://ria.ru/20221121/monakhi-1833017800.html

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лев толстой (писатель), федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), ясная поляна, калужская область, русская православная церковь, россия