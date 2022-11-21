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Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом - РИА Новости, 21.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221121/tolstoy-1833020178.html
Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом
Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом - РИА Новости, 21.11.2022
Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом
Лев Толстой не был отлучен Русской православной церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:28
2022-11-21T11:28
религия
лев толстой (писатель)
федор достоевский
амвросий оптинский (александр гренков)
ясная поляна
калужская область
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лев Толстой не был отлучен Русской православной церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент Регионального общественного гуманитарного фонда содействия изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он отметил, что Оптина пустынь была одним из главных центров притяжения русских интеллектуалов в XIX веке. "Можно ли назвать другую обитель в России, столь посещаемую русскими классиками, русскими философами? По-моему, нельзя. Это не случайно: это был центр притяжения выдающихся русских мыслителей и писателей", – рассказал профессор."Толстой тоже бывал в Оптиной пустыни. Но ведь Толстой приезжает сразу после того, как он уходит из Ясной Поляны – "ухода ото всех", как он говорил. Он приезжает в Оптину и нарезает круги вокруг Оптиной, ожидая, что его позовут, и старцы не были против. Хотя он был отлучен – точнее, не отлучен, а отпал от Церкви: это ошибка, отлучения не было. Не было анафемы, не было проклятия – в постановлении Синода было сказано, что он отпал от церкви, такая формулировка была", – добавил он.Постановление Святейшего правительствующего синода, о котором идет речь, было опубликовано в 1901 году.В Оптиной путыни, по данным Волгина, Толстой посещал старца Амвросия. "Когда он был у Амвросия после Достоевского, Амвросий говорил, что у него момент высокой гордыни, а о Достоевском сказал удивительную вещь: это был кающийся", – добавил историк.Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь в Калужской области – один из известнейших монастырей России. По преданию, он был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве – Макарием). В 1918 году монастырь был закрыт, но 35 лет назад, 17 ноября 1987 года, возвращен Русской православной церкви.Монастырь получил известность благодаря своим старцам – духовным учителям. С ним были связаны и эпизоды из жизни русских писателей и философов. В частности, летом 1878 года после смерти своего 4-летнего сына Алеши в Оптину пустынь приезжал Федор Достоевский, и некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. В частности, преподобный Амвросий Оптинский, канонизированный в 1988 году, стал прототипом старца Зосимы из "Братьев Карамазовых".Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Горенков) – самый известный из оптинских старцев. Его память отмечается в Русской православной церкви 10 июля.
https://ria.ru/20221121/monakhi-1833017800.html
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ясная поляна
калужская область
россия
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лев толстой (писатель), федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), ясная поляна, калужская область, русская православная церковь, россия
Религия, Лев Толстой (писатель), Федор Достоевский, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Ясная Поляна, Калужская область, Русская православная церковь, Россия
11:28 21.11.2022
 
Историк рассказал про главное заблуждение о Льве Толстом

Историк Волгин: люди заблуждаются, когда говорят об отлучении Льва Толстого от Церкви

© РИА Новости / О. Игнатович / Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / О. Игнатович
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лев Толстой не был отлучен Русской православной церковью – это ошибка, постановление Синода говорило только об отпадении писателя от Церкви, рассказал президент Регионального общественного гуманитарного фонда содействия изучению жизни и творчества Ф.М. Достоевского, заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что Оптина пустынь была одним из главных центров притяжения русских интеллектуалов в XIX веке. "Можно ли назвать другую обитель в России, столь посещаемую русскими классиками, русскими философами? По-моему, нельзя. Это не случайно: это был центр притяжения выдающихся русских мыслителей и писателей", – рассказал профессор.
"Толстой тоже бывал в Оптиной пустыни. Но ведь Толстой приезжает сразу после того, как он уходит из Ясной Поляны – "ухода ото всех", как он говорил. Он приезжает в Оптину и нарезает круги вокруг Оптиной, ожидая, что его позовут, и старцы не были против. Хотя он был отлучен – точнее, не отлучен, а отпал от Церкви: это ошибка, отлучения не было. Не было анафемы, не было проклятия – в постановлении Синода было сказано, что он отпал от церкви, такая формулировка была", – добавил он.
Постановление Святейшего правительствующего синода, о котором идет речь, было опубликовано в 1901 году.
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:23Религия
Убитых в 1993 году монахов Оптиной пустыни могут канонизировать
В Оптиной путыни, по данным Волгина, Толстой посещал старца Амвросия. "Когда он был у Амвросия после Достоевского, Амвросий говорил, что у него момент высокой гордыни, а о Достоевском сказал удивительную вещь: это был кающийся", – добавил историк.
Введенский мужской ставропигиальный монастырь Оптина пустынь в Калужской области – один из известнейших монастырей России. По преданию, он был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве – Макарием). В 1918 году монастырь был закрыт, но 35 лет назад, 17 ноября 1987 года, возвращен Русской православной церкви.
Монастырь получил известность благодаря своим старцам – духовным учителям. С ним были связаны и эпизоды из жизни русских писателей и философов. В частности, летом 1878 года после смерти своего 4-летнего сына Алеши в Оптину пустынь приезжал Федор Достоевский, и некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. В частности, преподобный Амвросий Оптинский, канонизированный в 1988 году, стал прототипом старца Зосимы из "Братьев Карамазовых".
Преподобный Амвросий Оптинский (в миру Александр Горенков) – самый известный из оптинских старцев. Его память отмечается в Русской православной церкви 10 июля.
Икона Архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 08:00Религия
"Не сделаешь этого — жди лиха". Какая русская традиция незаслуженно забыта
 
РелигияЛев Толстой (писатель)Федор ДостоевскийАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Ясная ПолянаКалужская областьРусская православная церковьРоссия
 
 
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