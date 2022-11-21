https://ria.ru/20221121/tarabarin-1833211785.html

Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации

Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022

Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации

Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который ранее призывал россиян не уклоняться от призыва, прибыл в зону специальной военной операции для несения... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:21

2022-11-21T21:21

2022-11-21T21:21

специальная военная операция на украине

владивосток

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который ранее призывал россиян не уклоняться от призыва, прибыл в зону специальной военной операции для несения службы.Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат с вещами. Он заявлял, что "прятаться и бояться не надо". Он также сообщал агентству, что военкомат направил его в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, предположив, что вновь попадет в разведроту."Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач", - сказал РИА Новости Тарабарин.По его мнению, депутаты, которых избирал народ, "должны показать пример".В прошлом Тарабарин служил, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.

https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833132494.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владивосток, частичная мобилизация в россии