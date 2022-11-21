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Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/tarabarin-1833211785.html
Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации
Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022
Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации
Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который ранее призывал россиян не уклоняться от призыва, прибыл в зону специальной военной операции для несения... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:21
2022-11-21T21:21
специальная военная операция на украине
владивосток
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который ранее призывал россиян не уклоняться от призыва, прибыл в зону специальной военной операции для несения службы.Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат с вещами. Он заявлял, что "прятаться и бояться не надо". Он также сообщал агентству, что военкомат направил его в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, предположив, что вновь попадет в разведроту."Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач", - сказал РИА Новости Тарабарин.По его мнению, депутаты, которых избирал народ, "должны показать пример".В прошлом Тарабарин служил, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833132494.html
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владивосток, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владивосток, Частичная мобилизация в России
21:21 21.11.2022
 
Депутат, призывавший не уклоняться от призыва, прибыл в зону спецоперации

Депутат Тарабарин, призывавший россиян не уклоняться от службы, прибыл в зону спецоперации

© Фото : Партия "Единая Россия"Виктор Тарабарин
Виктор Тарабарин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Виктор Тарабарин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который ранее призывал россиян не уклоняться от призыва, прибыл в зону специальной военной операции для несения службы.
Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил РИА Новости, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат с вещами. Он заявлял, что "прятаться и бояться не надо". Он также сообщал агентству, что военкомат направил его в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, предположив, что вновь попадет в разведроту.
"Прибыли в зону спецоперации, дух боевой, готовы к выполнению поставленных задач", - сказал РИА Новости Тарабарин.
По его мнению, депутаты, которых избирал народ, "должны показать пример".
В прошлом Тарабарин служил, был десантником, разведчиком. Ему 45 лет. Избран депутатом думы Владивостока в 2022 году.
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