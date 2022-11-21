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Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/svo-1832976027.html
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску
ВСУ выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T03:46
2022-11-21T03:57
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
сцкк
россия
украина
происшествия
рсзо himars
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алчевск
луганская народная республика
россия
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алчевск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия, РСЗО HIMARS
03:46 21.11.2022 (обновлено: 03:57 21.11.2022)
 
Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.37 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраинаПроисшествияРСЗО HIMARS
 
 
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