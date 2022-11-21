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Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили две ракеты из HIMARS по Алчевску

ВСУ выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T03:46

2022-11-21T03:46

2022-11-21T03:57

специальная военная операция на украине

алчевск

луганская народная республика

сцкк

россия

украина

происшествия

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ выпустили по населенному пункту Алчевск две ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алчевск

луганская народная республика

россия

украина

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алчевск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия, рсзо himars