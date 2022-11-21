https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай
Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:53
2022-11-21T17:53
2022-11-21T18:06
китай
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать, уверен, что договоримся", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.
https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
17:53 21.11.2022 (обновлено: 18:06 21.11.2022)
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай
Президент Путин заявил, что Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам свинины