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Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай - РИА Новости, 21.11.2022
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай
Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:53
2022-11-21T18:06
китай
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать, уверен, что договоримся", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
17:53 21.11.2022 (обновлено: 18:06 21.11.2022)
 
Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай

Президент Путин заявил, что Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам свинины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать, уверен, что договоримся", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 14:25Россия-Китай: Главное
Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы
 
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