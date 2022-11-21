https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html

Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай

Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай - РИА Новости, 21.11.2022

Путин рассказал о поставках российской свинины в Китай

Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:53

2022-11-21T17:53

2022-11-21T18:06

китай

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в контакте с китайскими коллегами по поставкам российской свинины, по этому вопросу будут спокойно работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать, уверен, что договоримся", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.

https://ria.ru/20221118/oborot-1832486339.html

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

китай, россия, владимир путин, в мире