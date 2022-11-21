https://ria.ru/20221121/svet-1833223810.html
"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник
"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник - РИА Новости, 21.11.2022
"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник
Плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:46
2022-11-21T22:46
2022-11-21T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
украина
харьков
укрэнерго
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:124:3126:1882_1920x0_80_0_0_8deb35aa355cf5efa10e8d3f9570defc.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Завтра, 22 ноября… во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221121/ukraina-1833028919.html
украина
харьков
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_32:261:2414:2048_1920x0_80_0_0_4fb6ae3417dd13580fc1531f753f160e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, владимир зеленский, украина, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, Киев
"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник
"Укрэнерго": плановые отключения света будут действовать по всей стране во вторник