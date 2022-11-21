https://ria.ru/20221121/svet-1833223810.html

"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник

"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник - РИА Новости, 21.11.2022

"Укрэнерго" анонсировала плановые отключения света в стране во вторник

Плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:46

2022-11-21T22:46

2022-11-21T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

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укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"."Завтра, 22 ноября… во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833028919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, украина, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф, киев