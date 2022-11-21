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Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
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Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс
Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс - РИА Новости, 21.11.2022
Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс
Американская актриса Ники Эйкокс, снимавшаяся в известном американском сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:26
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американская актриса Ники Эйкокс, снимавшаяся в известном американском сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственницу актрисы."Моя красивая, умная, энергичная, невероятно талантливая и любящая сводная сестра Ники Эйкокс Рааб скончалась вчера...", - цитирует телеканал сообщение невестки артистки в социальной сети.По информации телеканала, в 2021 году Эйкокс сообщила, что у нее была обнаружена лейкемия.
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Культура, США, Культура, Новости культуры
20:26 21.11.2022
 
Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс

Американская актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс умерла в возрасте 47 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Никки Эйкокс
Актриса Никки Эйкокс - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Никки Эйкокс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американская актриса Ники Эйкокс, снимавшаяся в известном американском сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственницу актрисы.
"Моя красивая, умная, энергичная, невероятно талантливая и любящая сводная сестра Ники Эйкокс Рааб скончалась вчера...", - цитирует телеканал сообщение невестки артистки в социальной сети.
По информации телеканала, в 2021 году Эйкокс сообщила, что у нее была обнаружена лейкемия.
 
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