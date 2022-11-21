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Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс

Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс - РИА Новости, 21.11.2022

Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное" Ники Эйхокс

Американская актриса Ники Эйкокс, снимавшаяся в известном американском сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:26

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Американская актриса Ники Эйкокс, снимавшаяся в известном американском сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственницу актрисы."Моя красивая, умная, энергичная, невероятно талантливая и любящая сводная сестра Ники Эйкокс Рааб скончалась вчера...", - цитирует телеканал сообщение невестки артистки в социальной сети.По информации телеканала, в 2021 году Эйкокс сообщила, что у нее была обнаружена лейкемия.

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