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Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами - РИА Новости, 21.11.2022
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Новости Подмосковья
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Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами
Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами - РИА Новости, 21.11.2022
Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами
Почти 1,6 тысячи незаконных свалок ликвидировано в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:33
2022-11-21T13:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
реутов
одинцово
общество
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 1,6 тысячи незаконных свалок ликвидировано в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья.Он добавил, что лидерами по ликвидации незаконных свалок являются городские округа Одинцово, Реутов, Люберцы и Солнечногорск."Позитивную роль в достижении показателей сыграло реформирование отрасли обращения со строительными отходами. На сегодняшний день 86% строительных площадок заключили договоры с пунктами приема и переработки отходов, 70% из них оформили разрешения на перемещение строительного мусора и грунтов", - добавил Фирсов.
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московская область (подмосковье), реутов, одинцово, общество, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Реутов, Одинцово, Общество, ЖКХ
13:33 21.11.2022
 

Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами

© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами
Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Министерство экологии и природопользования Московской области
Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 1,6 тысячи незаконных свалок ликвидировано в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья.
"С начала года ликвидировано порядка 1,6 тысячи незаконных свалок, их осталось на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он добавил, что лидерами по ликвидации незаконных свалок являются городские округа Одинцово, Реутов, Люберцы и Солнечногорск.
"Позитивную роль в достижении показателей сыграло реформирование отрасли обращения со строительными отходами. На сегодняшний день 86% строительных площадок заключили договоры с пунктами приема и переработки отходов, 70% из них оформили разрешения на перемещение строительного мусора и грунтов", - добавил Фирсов.
Свалка в лесу - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 17:08Новости Подмосковья
Более 400 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала года
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РеутовОдинцовоОбществоЖКХ
 
 
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