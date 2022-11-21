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Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами

Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами - РИА Новости, 21.11.2022

Ликвидация незаконных свалок в Подмосковье идет опережающими темпами

Почти 1,6 тысячи незаконных свалок ликвидировано в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:33

2022-11-21T13:33

2022-11-21T13:33

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 1,6 тысячи незаконных свалок ликвидировано в Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии Подмосковья.Он добавил, что лидерами по ликвидации незаконных свалок являются городские округа Одинцово, Реутов, Люберцы и Солнечногорск."Позитивную роль в достижении показателей сыграло реформирование отрасли обращения со строительными отходами. На сегодняшний день 86% строительных площадок заключили договоры с пунктами приема и переработки отходов, 70% из них оформили разрешения на перемещение строительного мусора и грунтов", - добавил Фирсов.

https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729987.html

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реутов

одинцово

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), реутов, одинцово, общество, жкх