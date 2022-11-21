https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html

Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева

Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева - РИА Новости, 21.11.2022

Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева

Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:04

2022-11-21T20:04

2022-11-21T20:22

госдума рф

ситуация в днр и лнр

в мире

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты.В ГД в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных."Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", - указывается в документе.Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.

https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

госдума рф, ситуация в днр и лнр, в мире, киев