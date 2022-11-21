Рейтинг@Mail.ru
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева - РИА Новости, 21.11.2022
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:04
2022-11-21T20:22
госдума рф
ситуация в днр и лнр
в мире
специальная военная операция на украине
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты.В ГД в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных."Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", - указывается в документе.Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.
https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, ситуация в днр и лнр, в мире, киев
Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев
20:04 21.11.2022 (обновлено: 20:22 21.11.2022)
 
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева

Госдума: кадры казни российских пленных подтвердили нацистскую сущность киевской власти

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты.
В ГД в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных.
"Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", - указывается в документе.
Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:56Специальная военная операция на Украине
В Госдуму внесли проект постановления о заявлении из-за казни военнопленных
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала