https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева - РИА Новости, 21.11.2022
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:04
2022-11-21T20:04
2022-11-21T20:22
госдума рф
ситуация в днр и лнр
в мире
специальная военная операция на украине
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кадры расправы над российскими военнопленными подтверждают нацистскую сущность киевского режима, указывают депутаты Госдумы в проекте постановления палаты.В ГД в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных."Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных", - указывается в документе.Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.
https://ria.ru/20221121/zayavlenie-1833193230.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ситуация в днр и лнр, в мире, киев
Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Специальная военная операция на Украине, Киев
20:04 21.11.2022 (обновлено: 20:22 21.11.2022)
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
Госдума: кадры казни российских пленных подтвердили нацистскую сущность киевской власти