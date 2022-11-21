https://ria.ru/20221121/sud-1833137627.html

В Минске рассмотрят дело против экстремистского Telegram-канала

В Минске рассмотрят дело против экстремистского Telegram-канала - РИА Новости, 21.11.2022

В Минске рассмотрят дело против экстремистского Telegram-канала

Минский городской суд назначил на 12 декабря заочное рассмотрение дела против администраторов Telegram-канала, публиковавшего данные силовиков, это станет... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:34

2022-11-21T16:34

2022-11-21T17:07

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Минский городской суд назначил на 12 декабря заочное рассмотрение дела против администраторов Telegram-канала, публиковавшего данные силовиков, это станет первым подобным процессом, сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.Согласно сообщению, Мингорсуд принял решение "о назначении судебного разбирательства по уголовному делу по обвинению Янины Сазанович, Дмитрия Навоши, Валерии Занемонской, Ольги Высоцкой, Даниила Богдановича в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130 (разжигание вражды), ч.3 ст.203-1 (незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных) уголовного кодекса Республики Беларусь". Им грозит до 12 лет лишения свободы по данным статьям.Суд предлагает обвиняемым, которые в настоящее время находятся за рубежом, явиться к 10.00 (совпадает с мск) 12 декабря 2022 года.В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, которым введен институт специального (заочного) производства по уголовным делам по статьям "акт терроризма", "геноцид", "наемничество", "измена государству", "диверсия", "создание экстремистского формирования либо участие в нем", "массовые беспорядки", "призывы к санкциям". Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.В октябре генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила в суд дело против администраторов Telegram-канала о разжигании розни и распространении личных данных силовиков, это дело может стать первым, рассмотренным в отсутствие в стране обвиняемых после внесенных в этом году поправок в законодательство. Богданович, Навоша, Сазанович, Высоцкая и Занемонская обвиняются в разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. По уголовному делу проведено специальное производство на основании постановления председателя Следственного комитета.Согласно сообщению генпрокуратуры, "обвиняемые и иные лица не позднее августа 2020 года объединились в преступную группу, в составе которой создали и администрировали Telegram-канал "Черная книга Беларуси" (признан в конце мая экстремистским формированием - ред.) и другие аналогичные ресурсы". По данным ведомства, эта группа незаконно собрала и разместила в открытом доступе информацию о частной жизни и персональных данных сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Среди них – сотрудники милиции, работники прокуратуры, судьи, журналисты. После публикаций в отношении некоторых из них были совершены преступления, включая уничтожение и повреждение имущества, угрозы насилием.

https://ria.ru/20221104/belorussiya-1829254620.html

https://ria.ru/20221118/nexta-1832410972.html

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telegram (приложение), белоруссия, в мире, александр лукашенко