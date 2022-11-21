https://ria.ru/20221121/strakhovanie-1833012812.html

Минтруд подготовил новую модель соцстрахования самозанятых

Минтруд подготовил новую модель соцстрахования самозанятых - РИА Новости, 21.11.2022

Минтруд подготовил новую модель соцстрахования самозанятых

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило новую модель соцстрахования для самозанятых, она может заработать с 1 июля 2023 года, сообщили журналистам РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:07

2022-11-21T11:07

2022-11-21T11:07

россия

общество

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило новую модель соцстрахования для самозанятых, она может заработать с 1 июля 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности... Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России", - говорится в сообщении.Как отметил глава министерства Антон Котяков, в новой модели предусмотрен выбор страховой суммы."То есть, по сути, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать, и исходя из этого уплачивает страховые взносы. С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять "страховые каникулы", оформлять страхование в приложении "Мой налог" буквально в один клик, как это сейчас происходит с государственным добровольным пенсионным страхованием", - отметил Котяков, слова которого привели в пресс-службе.В Минтруде журналистам пояснили, что гражданин сможет самостоятельно выбирать сумму, из которой устанавливаются страховые выплаты. Это может быть 32 484 рубля (2 МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (3 МРОТ за полный месяц). Действующая же модель предусматривает лишь один вариант такой суммы – МРОТ.По замыслу министерства, новая модель позволит получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения. Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей в месяц, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную 2 МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма в 3 МРОТ.Право на выплату страховых пособий застрахованный получит после полугода непрерывной уплаты взносов. Если же в течение долгого времени он не будет пользоваться выплатами, то размер взносов снизят: после 18 месяцев без страховых случаев – на 10%, а после 24 месяцев – на 30%. Размер получаемого пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы, периода уплаты взносов и стажа.Представленным законопроектом также предлагается предусмотреть возможность "каникул" по платежам, обратили внимание в Минтруде. Застрахованные смогут не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также возможность "пропускать" один месячный платеж каждые шесть месяцев непрерывной уплаты взносов.Также предлагается установить переходный период для тех, кто уже пользуется добровольным социальным страхованием. Он продлится до окончания страховых случаев, от которых они застрахуются до конца 2023 года. В течение этого времени можно будет выбрать, оставаться ли в старой модели страхования или перейти на новую.

https://ria.ru/20221111/samozanyatyy-1830952140.html

https://ria.ru/20221101/samozanyatye-1828346024.html

https://ria.ru/20220922/samozanyatye-1818792890.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)