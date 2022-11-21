https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833085506.html

На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

Российская армия сорвала попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:18

2022-11-21T14:18

2022-11-21T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.Еще одну попытку наступления украинская армия предприняла на Краснолиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии: они потеряли более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.Кроме того, в Херсонской области российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра в районе поселка Днепровское.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 124 районах. Вблизи Краматорска уничтожен военный склад, в Харьковской области — две установки РСЗО "Ураган". Подразделения ПВО сбили за сутки пять беспилотников и 11 снарядов "Урагана" и "Ольхи".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221121/vsu-1833017914.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)