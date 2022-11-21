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На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/spetsoperatsiya-1833085506.html
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ
Российская армия сорвала попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:18
2022-11-21T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.Еще одну попытку наступления украинская армия предприняла на Краснолиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии: они потеряли более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.Кроме того, в Херсонской области российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра в районе поселка Днепровское.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 124 районах. Вблизи Краматорска уничтожен военный склад, в Харьковской области — две установки РСЗО "Ураган". Подразделения ПВО сбили за сутки пять беспилотников и 11 снарядов "Урагана" и "Ольхи".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221121/vsu-1833017914.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:18 21.11.2022 (обновлено: 15:18 21.11.2022)
 
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ

Минобороны: при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении уничтожено более 35 боевиков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСАУ "Акация" в зоне проведения спецоперации
САУ Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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САУ "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская армия сорвала попытку наступления украинских боевиков на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также, что ВСУ пытались контратаковать на Южнодонецком направлении, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки, но были остановлены и отброшены на исходные позиции. Здесь украинские подразделения потеряли более 70 человек, один танк, две БМП, пять бронемашин и столько же автомобилей.
Еще одну попытку наступления украинская армия предприняла на Краснолиманском направлении, в районе Голиково и Червонопоповки. Подразделения ВСУ были рассеяны огнем артиллерии: они потеряли более 20 военнослужащих, три БМП и одну бронированную машину.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
Кроме того, в Херсонской области российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра в районе поселка Днепровское.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также 54 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 124 районах. Вблизи Краматорска уничтожен военный склад, в Харьковской области — две установки РСЗО "Ураган".
Подразделения ПВО сбили за сутки пять беспилотников и 11 снарядов "Урагана" и "Ольхи".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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