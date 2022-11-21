https://ria.ru/20221121/soveschanie-1833063006.html
Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства
Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства - РИА Новости, 21.11.2022
Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:10
2022-11-21T17:10
2022-11-21T17:10
владимир путин
россия
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Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства по видеосвязи_21 ноября
LIVE: Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства по видеосвязи_21 ноября
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России.
2022-11-21T17:10
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PT46M38S
Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства
Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России.