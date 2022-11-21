https://ria.ru/20221121/soveschanie-1833063006.html

Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства

Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства - РИА Новости, 21.11.2022

Совещание Владимира Путина по развитию животноводства и птицеводства

Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:10

2022-11-21T17:10

2022-11-21T17:10

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833066641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db3845e021c88d82af8a8232503a3ecc.jpg

Президент Владимир Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства в России.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства по видеосвязи_21 ноября LIVE: Путин проводит совещание по развитию животноводства и птицеводства по видеосвязи_21 ноября 2022-11-21T17:10 true PT46M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, видео