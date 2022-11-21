https://ria.ru/20221121/sluzhba-1833150972.html

Проект закона по условиям прохождения службы по контракту внесли в Госдуму

Проект закона по условиям прохождения службы по контракту внесли в Госдуму - РИА Новости, 21.11.2022

Проект закона по условиям прохождения службы по контракту внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уточнить, что граждане, находящиеся в запасе, могут заключить контракт о прохождении военной службы на срок... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:15

2022-11-21T17:15

2022-11-21T17:17

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уточнить, что граждане, находящиеся в запасе, могут заключить контракт о прохождении военной службы на срок до года в случае проведения ВС РФ операций за пределами России, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов."Законопроектом предлагается соотнести отдельные положения федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" с положениями недавно принятого федерального закона № 272-ФЗ от 14 июля 2022 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и дополнить перечень "мероприятий", в которых могут принимать участие военнослужащие, проведением Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки.В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент, в соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", с лицом, пребывающим в запасе, может быть заключен контракт о прохождении военной службы сроком до года в случае поступления на службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ.Согласно пояснительным материалам к проекту, авторы инициативы считают, что относить спецоперацию к данным мероприятиям некорректно.

https://ria.ru/20221114/armiya-1831415668.html

https://ria.ru/20220714/fsb-1802532746.html

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андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф