17:15 21.11.2022 (обновлено: 17:17 21.11.2022)
Проект закона по условиям прохождения службы по контракту внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект по уточнению условий прохождения военной службы по контракту
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается уточнить, что граждане, находящиеся в запасе, могут заключить контракт о прохождении военной службы на срок до года в случае проведения ВС РФ операций за пределами России, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
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"Законопроектом предлагается соотнести отдельные положения федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" с положениями недавно принятого федерального закона № 272-ФЗ от 14 июля 2022 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и дополнить перечень "мероприятий", в которых могут принимать участие военнослужащие, проведением Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации", - сообщается в тексте пояснительной записки.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что на данный момент, в соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", с лицом, пребывающим в запасе, может быть заключен контракт о прохождении военной службы сроком до года в случае поступления на службу в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ.
Согласно пояснительным материалам к проекту, авторы инициативы считают, что относить спецоперацию к данным мероприятиям некорректно.