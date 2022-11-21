https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством - РИА Новости, 21.11.2022
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Пора признать Украину террористическим государством, а его спонсором коллективный Запад, на скамье военного трибунала должны оказаться украинские военные... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:52
2022-11-21T21:52
2022-11-21T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пора признать Украину террористическим государством, а его спонсором коллективный Запад, на скамье военного трибунала должны оказаться украинские военные преступники, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Как отметил парламентарий, ранее "ПА НАТО призывала усилить военную поддержку Украины, признать Россию террористическим государством и создать военный трибунал"."Если говорить о военном трибунале – то на его скамье должны быть украинские военные преступники, Порошенко, Зеленский и их покровители. Если говорить о террористическом государстве, то давно пора признать им Украину, а его спонсором – весь коллективный Запад и НАТО в первую очередь", - написал он в своём Telegram-канале.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
21:52 21.11.2022 (обновлено: 22:03 21.11.2022)
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
Леонид Слуцкий: пора признать Украину террористическим государством