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Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово - РИА Новости, 21.11.2022
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Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово
Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово - РИА Новости, 21.11.2022
Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово
Сербское государство будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному праву в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:35
2022-11-21T23:35
в мире
александр вучич
жозеп боррель
сербия
косово
приштина
евросоюз
совет безопасности оон
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БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Сербское государство будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному праву в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. Утром во вторник начинается выписывание штрафов за сербские номера."Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде", - указал Вучич в обращении и добавил, что представители косовских сербов приедут в Белград на ночное совещание.По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221121/spetsnaz-1833212301.html
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в мире, александр вучич, жозеп боррель, сербия, косово, приштина, евросоюз, совет безопасности оон
В мире, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Сербия, Косово, Приштина, Евросоюз, Совет Безопасности ООН
23:35 21.11.2022
 
Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово

Вучич: Сербия будет со своим народом в Косово согласно международному праву

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Сербское государство будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному праву в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:25
Приштина отправила спецназ МВД на север Косово, сообщил Вучич
Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. Утром во вторник начинается выписывание штрафов за сербские номера.
"Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде", - указал Вучич в обращении и добавил, что представители косовских сербов приедут в Белград на ночное совещание.
"Будем беречь мир, стабильность, но сербский народ должен знать – за ним стоит сербское государство в соответствии с международным правом, резолюцией 1244 Совбеза ООН, и всем тем, на что ссылаются западные партнеры, когда говорят о ситуации на Украине и других территориях в мире", - отметил президент Сербии.
По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.
Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.
Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 14:59
Вучич наградил сербов, уволившихся из косовской полиции
 
В миреАлександр ВучичЖозеп БоррельСербияКосовоПриштинаЕвросоюзСовет Безопасности ООН
 
 
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