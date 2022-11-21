https://ria.ru/20221121/serbiya-1833227701.html

Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово

Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово - РИА Новости, 21.11.2022

Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово

Сербское государство будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному праву в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:35

2022-11-21T23:35

2022-11-21T23:35

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БЕЛГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Сербское государство будет вместе со своим народом в Косово и Метохии согласно международному праву в свете напряженности, вызванной спорными мерами Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. Утром во вторник начинается выписывание штрафов за сербские номера."Если кто-то думает, что может изгонять сербский народ, убивать и ранить наших людей, мое дело им напомнить то, что я уже много раз говорил со всей серьезностью и решимостью. И когда это говорю, в отличие от некоторых других, я знаю, что это значит – мы будем со своим сербским народом и не оставим его в беде", - указал Вучич в обращении и добавил, что представители косовских сербов приедут в Белград на ночное совещание.По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221121/spetsnaz-1833212301.html

https://ria.ru/20221109/nagrady-1830242018.html

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косово

приштина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, жозеп боррель, сербия, косово, приштина, евросоюз, совет безопасности оон