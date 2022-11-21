https://ria.ru/20221121/selektsiya-1833156615.html
Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции
Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции - РИА Новости, 21.11.2022
Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:37
2022-11-21T17:37
2022-11-21T17:37
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы."Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты и обозначить новые перспективные планы в сфере селекционной и генетической работы", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.Также глава государства предложил обсудить "дополнительные решения, которые необходимы".
https://ria.ru/20221121/putin-1833152448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции
Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы.
"Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты и обозначить новые перспективные планы в сфере селекционной и генетической работы", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.
Также глава государства предложил обсудить "дополнительные решения, которые необходимы".