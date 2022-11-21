https://ria.ru/20221121/selektsiya-1833156615.html

Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции

Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции - РИА Новости, 21.11.2022

Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекции

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:37

2022-11-21T17:37

2022-11-21T17:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить новые планы по развитию селекционной и генетической работы."Предлагаю сегодня оценить достигнутые результаты и обозначить новые перспективные планы в сфере селекционной и генетической работы", - сказал Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.Также глава государства предложил обсудить "дополнительные решения, которые необходимы".

https://ria.ru/20221121/putin-1833152448.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин