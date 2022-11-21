https://ria.ru/20221121/sanktsii-1832982254.html

Эксперт рассказал о сути нацконсультаций в Венгрии

Эксперт рассказал о сути нацконсультаций в Венгрии - РИА Новости, 21.11.2022

Эксперт рассказал о сути нацконсультаций в Венгрии

Национальные консультации об антироссийских санкциях - это способ для Венгрии представить дополнительный аргумент в Брюсселе в пользу пересмотра санкционной... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T07:07

2022-11-21T07:07

2022-11-21T07:35

виктор орбан

венгрия

брюссель

россия

евросоюз

в мире

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Национальные консультации об антироссийских санкциях - это способ для Венгрии представить дополнительный аргумент в Брюсселе в пользу пересмотра санкционной политики, но аргумент лишь "коммуникационный", такое мнение высказал в беседе с РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир."Консультации проходят уже, кажется, в двенадцатый раз. Это коммуникационно-политическое средство, чтобы показать Брюсселю, что это не правительство высказывается против санкций, а народ, есть народная поддержка. Большинство населения не хочет хуже жить, и мы и так это знаем. А консультациями мы это немножко поддержим официально. Венгрия представит в Брюсселе аргумент на коммуникационном уровне, покажет, что это венгерское общество так думает", - сказал Штир.По его словам, основную массу проголосовавших, как и на предыдущих консультациях, составит электоральное ядро партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", живущее в основном в провинции.Эксперт полагает, что консультации являются частью "политической игры", которую понимают в Брюсселе, и признает, что идея при помощи национальных консультаций переубедить Евросоюз звучит утопично и, вероятно, направлена больше на поиск компромиссов. "Это компромиссы, идет политическая игра, и в Брюсселе об этом знают. Правительство идет на компромиссы, чтобы прагматично получать то, что возможно. Например, заблокированные деньги от Брюсселя, которые, я надеюсь, мы уже получим в январе", - сказал он.Правительство Венгрии стало обращаться к такому способу узнать мнение граждан, как национальные консультации, с 2010 года, когда альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" впервые получил конституционное большинство в парламенте. С тех пор в консультациях по миграции, пандемии, защите семей и другим вопросам участвовало каждый раз от полумиллиона до двух миллионов венгерских граждан при населении страны 10 миллионов человек, из которых более восьми миллионов обладают правом голоса. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки.Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. Рассылка анкет по почте началась 14 октября. Правительство Венгрии 15 ноября запустило сайт, на котором граждане страны могут заполнить анкеты онлайн.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832518839.html

https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html

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виктор орбан, венгрия, брюссель, россия, евросоюз, в мире