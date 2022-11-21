https://ria.ru/20221121/samozakhvat-1833071547.html

Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье

Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022

Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье

Почти 4 тысячи случаев самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:46

2022-11-21T13:46

2022-11-21T13:46

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 4 тысячи случаев самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.Всего в регионе с января по ноябрь было осмотрено более 5,1 тысячи земельных участков."В ходе осмотра нарушение по самозахвату земель подтвердилось более чем в 76% случаев. Порядка 1,2 тысячи граждан исправили ситуацию в соответствии с законом. Ещё более тысячи человек подали заявления на перераспределение", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составила свыше 63 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800654817.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество