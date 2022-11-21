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Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022
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Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье
Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022
Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье
Почти 4 тысячи случаев самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:46
2022-11-21T13:46
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 4 тысячи случаев самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.Всего в регионе с января по ноябрь было осмотрено более 5,1 тысячи земельных участков."В ходе осмотра нарушение по самозахвату земель подтвердилось более чем в 76% случаев. Порядка 1,2 тысячи граждан исправили ситуацию в соответствии с законом. Ещё более тысячи человек подали заявления на перераспределение", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Она добавила, что общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составила свыше 63 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
13:46 21.11.2022
 

Почти 4000 самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Подмосковье
Вид на жилые дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на жилые дома в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 4 тысячи случаев самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье по итогам 10 месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
Всего в регионе с января по ноябрь было осмотрено более 5,1 тысячи земельных участков.
"В ходе осмотра нарушение по самозахвату земель подтвердилось более чем в 76% случаев. Порядка 1,2 тысячи граждан исправили ситуацию в соответствии с законом. Ещё более тысячи человек подали заявления на перераспределение", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Она добавила, что общая сумма, полученная муниципальными образованиями от перераспределений, составила свыше 63 миллионов рублей.
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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