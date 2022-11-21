https://ria.ru/20221121/samolet-1833008749.html

В Новосибирске выясняют причины повреждения фюзеляжа самолета Embraer

В Новосибирске выясняют причины повреждения фюзеляжа самолета Embraer - РИА Новости, 21.11.2022

В Новосибирске выясняют причины повреждения фюзеляжа самолета Embraer

СК организовал доследственную проверку после появления в СМИ информации о повреждении фюзеляжа самолета Embraer 170, прибывшего 20 ноября из Нижнего Новгорода в РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:38

2022-11-21T15:38

2022-11-21T15:38

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НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. СК организовал доследственную проверку после появления в СМИ информации о повреждении фюзеляжа самолета Embraer 170, прибывшего 20 ноября из Нижнего Новгорода в Новосибирск, сообщает в понедельник Восточное межрегиональное СУ на транспорте.Информация о том, что в воскресенье в ходе послеполетного осмотра самолета авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) в аэропорту Новосибирска нашли повреждения хвостовой нижней части фюзеляжа с правой стороны в виде одного сквозного отверстия диаметром один сантиметр и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия, появилось в Telegram-канале Aviaincident."В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту повреждения воздушного судна Embraer 170", – говорится в сообщении следственного управления.В СК уточнили, что проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221119/samolet-1832772437.html

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Лана Баева

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