https://ria.ru/20221121/saakashvili-1833053328.html

Саакашвили заявил, что не высказывал подозрений о своем отравлении

Саакашвили заявил, что не высказывал подозрений о своем отравлении - РИА Новости, 21.11.2022

Саакашвили заявил, что не высказывал подозрений о своем отравлении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении тяжелыми металлами и призвал... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:57

2022-11-21T12:57

2022-11-21T12:57

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении тяжелыми металлами и призвал общественность не спекулировать данной темой.Ранее адвокаты и мать Саакашвили заявили, что, по данным экспертизы, проведенной иностранными экспертами и медиками при аппарате омбудсмена Грузии, у политика выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. С целью освобождения политика, который лечится в Тбилисской клинике, у администрации президента в воскресенье прошла акция протеста членов семьи и его сторонников. Позже глава минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что обратится в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования, чтобы проверить, действительно ли у бывшего президента страны отмечается отравление тяжелыми металлами."Хочу сообщить, что я никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о своем отравлении. Спекуляции на эту тему неуместны. Благодарю медицинское сообщество за поддержку, очень ценю их профессиональную поддержку", - написал Саакашвили в социальных сетях.Политик признался, что состояние его здоровья ухудшается, особенно за последние два месяца. "Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос", - добавил он.Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, окончательный отчет готов, но все еще не обнародован.Правозащитники ранее сообщали, что с момента поступления в клинику состояние Саакашвили ухудшилось, он похудел на 20 килограммов. Ранее члены его семьи сообщали, что врачи поставили политику около 17 разных диагнозов. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщал, что у политика атрофированы мышцы левой руки, он не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221118/gruziya-1832501811.html

https://ria.ru/20221118/gruziya-1832498971.html

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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия, тбилиси