https://ria.ru/20221121/roskomnadzor-1833160172.html
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети - РИА Новости, 21.11.2022
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети
Роскомнадзор к текущему моменту заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тысячи страниц в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:46
2022-11-21T17:46
2022-11-21T17:46
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор к текущему моменту заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тысячи страниц в интернете, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин."Роскомнадзором к настоящему времени удалена или заблокирована информация с более 5,5 тысяч интернет-страниц, содержащих ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению", - сказал Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике в понедельник.РКН полностью поддерживает новые нормы, отметил представитель ведомства. По словам Субботина, нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима. "Роскомнадзор, безусловно, поддерживает законодательную инициативу", - добавил он.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, а за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в Сети
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5,5 тысячи страниц в интернете
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор к текущему моменту заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тысячи страниц в интернете, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин.
"Роскомнадзором к настоящему времени удалена или заблокирована информация с более 5,5 тысяч интернет-страниц, содержащих ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению", - сказал Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы
по информполитике в понедельник.
РКН полностью поддерживает новые нормы, отметил представитель ведомства. По словам Субботина, нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима. "Роскомнадзор, безусловно, поддерживает законодательную инициативу", - добавил он.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, а за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций.