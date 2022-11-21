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"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции - РИА Новости, 21.11.2022
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"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции
"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции
Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:15
2022-11-21T17:15
алексей лихачев
турция
москва
анкара (провинция)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй в Турции АЭС "Синоп"."Министр энергетики Турции господин Алпарслан Байрактар фактически нас проинформировал, что станция "Синоп" - в планах турецкого правительства. Мы ведем переговоры о конфигурации этого проекта, его технологическом облике и его экономических параметрах. Я надеюсь, обсуждение пройдет достаточно быстро", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022".
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алексей лихачев, турция, москва, анкара (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Алексей Лихачев, Турция, Москва, Анкара (провинция), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
17:15 21.11.2022
 
"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции

"Росатом" заявил, что рассчитывает быстрое решить вопрос о проекте второй АЭС в Турции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй в Турции АЭС "Синоп".
"Министр энергетики Турции господин Алпарслан Байрактар фактически нас проинформировал, что станция "Синоп" - в планах турецкого правительства. Мы ведем переговоры о конфигурации этого проекта, его технологическом облике и его экономических параметрах. Я надеюсь, обсуждение пройдет достаточно быстро", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 13:57Россия-Китай: Главное
Китайская CNNC заключила договоры с рядом компаний, включая "Росатом"
 
Алексей ЛихачевТурцияМоскваАнкара (провинция)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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