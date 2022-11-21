https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции

"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции - РИА Новости, 21.11.2022

"Росатом" рассчитывает на решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:15

2022-11-21T17:15

2022-11-21T17:15

алексей лихачев

турция

москва

анкара (провинция)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее сообщалось, что Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй в Турции АЭС "Синоп"."Министр энергетики Турции господин Алпарслан Байрактар фактически нас проинформировал, что станция "Синоп" - в планах турецкого правительства. Мы ведем переговоры о конфигурации этого проекта, его технологическом облике и его экономических параметрах. Я надеюсь, обсуждение пройдет достаточно быстро", - сказал Лихачев журналистам на полях международного форума "Атомэкспо-2022".

https://ria.ru/20221107/dogovory-1829655128.html

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алексей лихачев, турция, москва, анкара (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире