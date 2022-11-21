https://ria.ru/20221121/riski-1833155640.html

ЦБ опасается макроэкономических рисков при росте закредитованности граждан

ЦБ опасается макроэкономических рисков при росте закредитованности граждан - РИА Новости, 21.11.2022

ЦБ опасается макроэкономических рисков при росте закредитованности граждан

Банк России видит вероятность появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан в условиях перестройки экономики, заявил... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:33

2022-11-21T17:33

2022-11-21T17:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Банк России видит вероятность появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности граждан в условиях перестройки экономики, заявил регулятор."Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски. Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания "плохих" кредитов - к снижению их возможности по кредитованию экономики", - указал ЦБ.По данным регулятора, необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами (в августе - октябре 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%) и остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой маржинальности.Доля необеспеченных потребительских кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, составила более 32% в третьем квартале 2022 года, тогда как во втором квартале этого года составляла 28%. На высоком уровне остается доля потребительских кредитов на срок более 5 лет (15% в июле - сентябре 2022 года). Доля займов МФО, выданных заемщикам с ПДН более 80%, во втором квартале 2022 года составила 41% (38% в первом квартале 2022 года), сообщил ЦБ.

https://ria.ru/20221118/profitsit-1832606341.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)