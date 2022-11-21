https://ria.ru/20221121/restorany-1833173692.html
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии - РИА Новости, 21.11.2022
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии
Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:41
2022-11-21T18:41
2022-11-21T18:43
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великобритания
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки персонала и падения спроса, сообщает газета Guardian со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Mazars.Согласно исследованию, число закрытий в британском ресторанном бизнесе в 2021-2022 финансовом году достигло 1567, что на 60% больше, чем в 2020-2021 году, когда во время пандемии закрылось 984 ресторана, пишет газета. В сообщении отмечается, что за последние три месяца было зарегистрировано 453 банкротства, а в предыдущем квартале – 395."Банкротства в ресторанном бизнесе сейчас происходят гораздо чаще, чем во времена коронавируса. Это очень взрывоопасная смесь из растущих производственных затрат, резко возросших финансовых расходов и слабого спроса. Большинство рестораторов еще не сталкивались с такой комбинацией негативных факторов ", - приводит издание слова партнера Mazars Ребекки Дакре.В начале ноября газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA сообщила, что в Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране.Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, а в Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Кроме того, в ноябре Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии входит в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221121/britaniya-1833144623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, россия, европа
Экономика, Великобритания, Россия, Европа
18:41 21.11.2022 (обновлено: 18:43 21.11.2022)
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии
Guardian: в Британии за год закрылось на 60 процентов больше ресторанов, чем в пандемию
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки персонала и падения спроса, сообщает газета Guardian
со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Mazars.
Согласно исследованию, число закрытий в британском ресторанном бизнесе в 2021-2022 финансовом году достигло 1567, что на 60% больше, чем в 2020-2021 году, когда во время пандемии закрылось 984 ресторана, пишет газета. В сообщении отмечается, что за последние три месяца было зарегистрировано 453 банкротства, а в предыдущем квартале – 395.
"Банкротства в ресторанном бизнесе сейчас происходят гораздо чаще, чем во времена коронавируса. Это очень взрывоопасная смесь из растущих производственных затрат, резко возросших финансовых расходов и слабого спроса. Большинство рестораторов еще не сталкивались с такой комбинацией негативных факторов ", - приводит издание слова партнера Mazars Ребекки Дакре.
В начале ноября газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA сообщила, что в Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране.
Усиление Западом санкционного давления на Россию
привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
, а в Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Кроме того, в ноябре Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии входит в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.