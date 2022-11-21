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СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии - РИА Новости, 21.11.2022
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СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии - РИА Новости, 21.11.2022
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии
Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:41
2022-11-21T18:43
экономика
великобритания
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки персонала и падения спроса, сообщает газета Guardian со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Mazars.Согласно исследованию, число закрытий в британском ресторанном бизнесе в 2021-2022 финансовом году достигло 1567, что на 60% больше, чем в 2020-2021 году, когда во время пандемии закрылось 984 ресторана, пишет газета. В сообщении отмечается, что за последние три месяца было зарегистрировано 453 банкротства, а в предыдущем квартале – 395."Банкротства в ресторанном бизнесе сейчас происходят гораздо чаще, чем во времена коронавируса. Это очень взрывоопасная смесь из растущих производственных затрат, резко возросших финансовых расходов и слабого спроса. Большинство рестораторов еще не сталкивались с такой комбинацией негативных факторов ", - приводит издание слова партнера Mazars Ребекки Дакре.В начале ноября газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA сообщила, что в Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране.Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, а в Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Кроме того, в ноябре Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии входит в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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экономика, великобритания, россия, европа
Экономика, Великобритания, Россия, Европа
18:41 21.11.2022 (обновлено: 18:43 21.11.2022)
 
СМИ: за год в Британии закрылось больше ресторанов, чем во время пандемии

Guardian: в Британии за год закрылось на 60 процентов больше ресторанов, чем в пандемию

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Закрытие ресторанов в Великобритании за последний год происходит на 60% чаще, чем во время пандемии коронавируса, из-за высоких цен на энергию, нехватки персонала и падения спроса, сообщает газета Guardian со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Mazars.
Согласно исследованию, число закрытий в британском ресторанном бизнесе в 2021-2022 финансовом году достигло 1567, что на 60% больше, чем в 2020-2021 году, когда во время пандемии закрылось 984 ресторана, пишет газета. В сообщении отмечается, что за последние три месяца было зарегистрировано 453 банкротства, а в предыдущем квартале – 395.
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"Банкротства в ресторанном бизнесе сейчас происходят гораздо чаще, чем во времена коронавируса. Это очень взрывоопасная смесь из растущих производственных затрат, резко возросших финансовых расходов и слабого спроса. Большинство рестораторов еще не сталкивались с такой комбинацией негативных факторов ", - приводит издание слова партнера Mazars Ребекки Дакре.
В начале ноября газета Times со ссылкой на данные исследовательского агентства CGA сообщила, что в Великобритании к 2030 году может не остаться ночных клубов из-за роста расходов в связи с рекордной инфляцией в стране.
Усиление Западом санкционного давления на Россию привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, а в Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Кроме того, в ноябре Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии входит в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.
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