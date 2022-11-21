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Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов - РИА Новости, 21.11.2022
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Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов
Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов - РИА Новости, 21.11.2022
Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов
Производственные мощности, задействованные в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реактора БРЕСТ, можно использовать при... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:12
2022-11-21T20:12
экономика
технологии
наталья никипелова
северск
брест
свердловская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Производственные мощности, задействованные в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реактора БРЕСТ, можно использовать при выпуске топлива будущего пилотного коммерческого энергоблока с реактором большой мощности БН-1200, необходимого для развития отечественной атомной энергетики, сообщила президент топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Наталья Никипелова."Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных водо-водяных реакторов с реакторами на быстрых нейтронах, чтобы решить основные накопившиеся в отрасли проблемы - ресурсные и экологические. Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.Энергоблок с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием БН-1200 задуман для работы в составе двухкомпонентной атомной энергосистемы. Пилотный такой блок намечено построить на Белоярской АЭС в Свердловской области. Прототипом БН-1200 стал энергоблок с "быстрым" реактором БН-800, эксплуатируемый сейчас также на Белоярской АЭС.БН-800 был задуман для работы на так называемом смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе, а для БН-1200 обсуждается возможность работы как на МОКС-топливе, так и на смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе."На каком топливе должна работать будущая "быстрая" атомная энергетика - это должно быть отраслевое решение. Будет ли она работать на МОКС-топливе или на СНУП-топливе, все равно мы должны уметь делать и то, и другое", - сказала Никипелова журналистам в кулуарах международного форума "Атомэкспо-2022". И топливо должно быть готово как с точки зрения проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и с точки зрения производственных мощностей, отметила она."На "Сибирском химическом комбинате" в Северске у нас обеспечение СНУПом реактора БРЕСТ-ОД-300. Как будет масштабироваться производство топлива? Мы в топливной компании уверены, что оно должно масштабироваться на том же самом месте", - сказала Никипелова.Но есть вопрос, будет ли ядерный топливный цикл для коммерческих "быстрых" реакторов большой мощности замкнут пристанционно, то есть производство и переработка топлива будут идти на одной площадке с энергоблоком, или их с реактором разнесут территориально."На этот вопрос пока окончательных ответов нет. Есть свои мнения "за", есть свои мнения "против". Но в любом случае мы должны быть готовы к производству этого топлива, будь оно на станции или в другом месте. Если в другом месте, то мы видим локацию на СХК, потому что у нас там есть и площади и, самое главное, персонал, который умеет работать с этим видом топлива", - сказала Никипелова."Если будет принято другое решение, то мы поедем в то место, где будет стоять новый энергоблок и будем производить топливо там", - добавила она.Что касается масштабирования производства МОКС-топлива, то такое решение еще не принято, отметила глава ТВЭЛ. Сейчас промышленное производство этого топлива идет на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" в Железногорске Красноярского края.Смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов (химических соединений урана и плутония с азотом) имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности. Ранее сообщалось, что реакторные испытания подтвердили безопасность СНУП-топлива.Реактор БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в "быстрые" реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 станет ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" (СХК) в Северске Томской области.ОДЭК включает в себя также комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Особенность комплекса в том, что он позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл: это даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.Планируется, что реактор БРЕСТ-ОД-300 станет прототипом "свинцового" реактора на быстрых нейтронах большой мощности БР-1200.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828991310.html
https://ria.ru/20221012/aes-1823492423.html
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северск
брест
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экономика, технологии, наталья никипелова, северск, брест, свердловская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, твэл
Экономика, Технологии, Наталья Никипелова, Северск, Брест, Свердловская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, ТВЭЛ
20:12 21.11.2022
 
Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов

Под Томском организуют производство топлива для ядерных реакторов БРЕСТ и БН-1200

© АО "СХК", ТВЭЛ, ТИТАН-2Строительство БРЕСТ-ОД-300
Строительство БРЕСТ-ОД-300
© АО "СХК", ТВЭЛ, ТИТАН-2
Строительство БРЕСТ-ОД-300 . Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Производственные мощности, задействованные в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реактора БРЕСТ, можно использовать при выпуске топлива будущего пилотного коммерческого энергоблока с реактором большой мощности БН-1200, необходимого для развития отечественной атомной энергетики, сообщила президент топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Наталья Никипелова.
"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных водо-водяных реакторов с реакторами на быстрых нейтронах, чтобы решить основные накопившиеся в отрасли проблемы - ресурсные и экологические. Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.
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Энергоблок с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием БН-1200 задуман для работы в составе двухкомпонентной атомной энергосистемы. Пилотный такой блок намечено построить на Белоярской АЭС в Свердловской области. Прототипом БН-1200 стал энергоблок с "быстрым" реактором БН-800, эксплуатируемый сейчас также на Белоярской АЭС.
БН-800 был задуман для работы на так называемом смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе, а для БН-1200 обсуждается возможность работы как на МОКС-топливе, так и на смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе.
"На каком топливе должна работать будущая "быстрая" атомная энергетика - это должно быть отраслевое решение. Будет ли она работать на МОКС-топливе или на СНУП-топливе, все равно мы должны уметь делать и то, и другое", - сказала Никипелова журналистам в кулуарах международного форума "Атомэкспо-2022". И топливо должно быть готово как с точки зрения проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и с точки зрения производственных мощностей, отметила она.
"На "Сибирском химическом комбинате" в Северске у нас обеспечение СНУПом реактора БРЕСТ-ОД-300. Как будет масштабироваться производство топлива? Мы в топливной компании уверены, что оно должно масштабироваться на том же самом месте", - сказала Никипелова.
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Но есть вопрос, будет ли ядерный топливный цикл для коммерческих "быстрых" реакторов большой мощности замкнут пристанционно, то есть производство и переработка топлива будут идти на одной площадке с энергоблоком, или их с реактором разнесут территориально.
"На этот вопрос пока окончательных ответов нет. Есть свои мнения "за", есть свои мнения "против". Но в любом случае мы должны быть готовы к производству этого топлива, будь оно на станции или в другом месте. Если в другом месте, то мы видим локацию на СХК, потому что у нас там есть и площади и, самое главное, персонал, который умеет работать с этим видом топлива", - сказала Никипелова.
"Если будет принято другое решение, то мы поедем в то место, где будет стоять новый энергоблок и будем производить топливо там", - добавила она.
Что касается масштабирования производства МОКС-топлива, то такое решение еще не принято, отметила глава ТВЭЛ. Сейчас промышленное производство этого топлива идет на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" в Железногорске Красноярского края.
Смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов (химических соединений урана и плутония с азотом) имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности. Ранее сообщалось, что реакторные испытания подтвердили безопасность СНУП-топлива.
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Реактор БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в "быстрые" реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.
Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 станет ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" (СХК) в Северске Томской области.
ОДЭК включает в себя также комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Особенность комплекса в том, что он позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл: это даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.
Планируется, что реактор БРЕСТ-ОД-300 станет прототипом "свинцового" реактора на быстрых нейтронах большой мощности БР-1200.
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ЭкономикаТехнологииНаталья НикипеловаСеверскБрестСвердловская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинатТВЭЛ
 
 
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