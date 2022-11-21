https://ria.ru/20221121/reaktor-1833197075.html

Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов

Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов - РИА Новости, 21.11.2022

Под Томском организуют производство топлива для новых ядерных реакторов

Производственные мощности, задействованные в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реактора БРЕСТ, можно использовать при... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:12

2022-11-21T20:12

2022-11-21T20:12

экономика

технологии

наталья никипелова

северск

брест

свердловская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Производственные мощности, задействованные в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реактора БРЕСТ, можно использовать при выпуске топлива будущего пилотного коммерческого энергоблока с реактором большой мощности БН-1200, необходимого для развития отечественной атомной энергетики, сообщила президент топливной компании "Росатома" ТВЭЛ Наталья Никипелова."Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных водо-водяных реакторов с реакторами на быстрых нейтронах, чтобы решить основные накопившиеся в отрасли проблемы - ресурсные и экологические. Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах.Энергоблок с реактором на быстрых нейтронах и жидкометаллическим теплоносителем натрием БН-1200 задуман для работы в составе двухкомпонентной атомной энергосистемы. Пилотный такой блок намечено построить на Белоярской АЭС в Свердловской области. Прототипом БН-1200 стал энергоблок с "быстрым" реактором БН-800, эксплуатируемый сейчас также на Белоярской АЭС.БН-800 был задуман для работы на так называемом смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе, а для БН-1200 обсуждается возможность работы как на МОКС-топливе, так и на смешанном нитридном уран-плутониевом СНУП-топливе."На каком топливе должна работать будущая "быстрая" атомная энергетика - это должно быть отраслевое решение. Будет ли она работать на МОКС-топливе или на СНУП-топливе, все равно мы должны уметь делать и то, и другое", - сказала Никипелова журналистам в кулуарах международного форума "Атомэкспо-2022". И топливо должно быть готово как с точки зрения проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и с точки зрения производственных мощностей, отметила она."На "Сибирском химическом комбинате" в Северске у нас обеспечение СНУПом реактора БРЕСТ-ОД-300. Как будет масштабироваться производство топлива? Мы в топливной компании уверены, что оно должно масштабироваться на том же самом месте", - сказала Никипелова.Но есть вопрос, будет ли ядерный топливный цикл для коммерческих "быстрых" реакторов большой мощности замкнут пристанционно, то есть производство и переработка топлива будут идти на одной площадке с энергоблоком, или их с реактором разнесут территориально."На этот вопрос пока окончательных ответов нет. Есть свои мнения "за", есть свои мнения "против". Но в любом случае мы должны быть готовы к производству этого топлива, будь оно на станции или в другом месте. Если в другом месте, то мы видим локацию на СХК, потому что у нас там есть и площади и, самое главное, персонал, который умеет работать с этим видом топлива", - сказала Никипелова."Если будет принято другое решение, то мы поедем в то место, где будет стоять новый энергоблок и будем производить топливо там", - добавила она.Что касается масштабирования производства МОКС-топлива, то такое решение еще не принято, отметила глава ТВЭЛ. Сейчас промышленное производство этого топлива идет на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" в Железногорске Красноярского края.Смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов (химических соединений урана и плутония с азотом) имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности. Ранее сообщалось, что реакторные испытания подтвердили безопасность СНУП-топлива.Реактор БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в "быстрые" реакторные установки со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 станет ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" (СХК) в Северске Томской области.ОДЭК включает в себя также комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Особенность комплекса в том, что он позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл: это даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.Планируется, что реактор БРЕСТ-ОД-300 станет прототипом "свинцового" реактора на быстрых нейтронах большой мощности БР-1200.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828991310.html

https://ria.ru/20221012/aes-1823492423.html

https://ria.ru/20221101/tokamak-1828234965.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

северск

брест

свердловская область

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экономика, технологии, наталья никипелова, северск, брест, свердловская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, твэл