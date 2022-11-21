https://ria.ru/20221121/pvo-1833088410.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:24

2022-11-21T14:24

2022-11-21T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

кременная

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены 11 снарядов реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в ДНР и Харьковской области.

россия

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, луганская народная республика, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)