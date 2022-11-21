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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:24
2022-11-21T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
кременная
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены 11 снарядов реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в ДНР и Харьковской области.
россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, луганская народная республика, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:24 21.11.2022 (обновлено: 14:29 21.11.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

Минобороны России: ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены 11 снарядов реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в ДНР и Харьковской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаКременнаяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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