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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО - РИА Новости, 21.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:24
2022-11-21T14:24
2022-11-21T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
кременная
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили пять украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Покровское, Макеевка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены 11 снарядов реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и "Ольха" в ДНР и Харьковской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, кременная, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:24 21.11.2022 (обновлено: 14:29 21.11.2022)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО за сутки сбила пять украинских дронов и 11 снарядов РСЗО