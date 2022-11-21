19:24 21.11.2022 (обновлено: 19:33 21.11.2022)
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева, оснащенные печками
© Голова Київської обласної військової адміністраціїПункт обогрева в Киевской области
© Голова Київської обласної військової адміністрації
Пункт обогрева в Киевской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Установить пункты обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения обещали и власти Харькова.
"На Киевщине начинают работать пункты обогрева. Там есть теплые вещи и одеяла, запасы еды и воды, аптечки. Пункты оснащены генераторами, тепло будут обеспечивать печки, электрообогреватели или тепловые пушки. В пунктах жители могут подключиться к wi-fi и подзарядить телефон. На некоторых локациях есть игровые зоны для детей", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
По информации областной военной администрации, пока такие пункты обогрева будут работать в тестовом режиме и открываться при необходимости во всех общинах области.
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