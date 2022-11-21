https://ria.ru/20221121/punkty-1833184983.html

В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева

В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева - РИА Новости, 21.11.2022

В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева

Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:24

2022-11-21T19:24

2022-11-21T19:33

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

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киевская область

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Установить пункты обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения обещали и власти Харькова."На Киевщине начинают работать пункты обогрева. Там есть теплые вещи и одеяла, запасы еды и воды, аптечки. Пункты оснащены генераторами, тепло будут обеспечивать печки, электрообогреватели или тепловые пушки. В пунктах жители могут подключиться к wi-fi и подзарядить телефон. На некоторых локациях есть игровые зоны для детей", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.По информации областной военной администрации, пока такие пункты обогрева будут работать в тестовом режиме и открываться при необходимости во всех общинах области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, киевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф