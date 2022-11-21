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В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/punkty-1833184983.html
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева - РИА Новости, 21.11.2022
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева
Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:24
2022-11-21T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
киевская область
киев
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Установить пункты обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения обещали и власти Харькова."На Киевщине начинают работать пункты обогрева. Там есть теплые вещи и одеяла, запасы еды и воды, аптечки. Пункты оснащены генераторами, тепло будут обеспечивать печки, электрообогреватели или тепловые пушки. В пунктах жители могут подключиться к wi-fi и подзарядить телефон. На некоторых локациях есть игровые зоны для детей", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.По информации областной военной администрации, пока такие пункты обогрева будут работать в тестовом режиме и открываться при необходимости во всех общинах области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221121/kiev-1833050565.html
киевская область
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, киевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Киевская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
19:24 21.11.2022 (обновлено: 19:33 21.11.2022)
 
В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева

В Киевской области в тестовом режиме начали работать пункты обогрева, оснащенные печками

© Голова Київської обласної військової адміністраціїПункт обогрева в Киевской области
Пункт обогрева в Киевской области
© Голова Київської обласної військової адміністрації
Пункт обогрева в Киевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пункты обогрева начали работать в Киевской области в тестовом режиме, сообщили в киевской областной военной администрации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в городе готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Установить пункты обогрева на станциях метро, в подвалах, убежищах, школах на случай отключений электро- и теплоснабжения обещали и власти Харькова.
"На Киевщине начинают работать пункты обогрева. Там есть теплые вещи и одеяла, запасы еды и воды, аптечки. Пункты оснащены генераторами, тепло будут обеспечивать печки, электрообогреватели или тепловые пушки. В пунктах жители могут подключиться к wi-fi и подзарядить телефон. На некоторых локациях есть игровые зоны для детей", - говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram-канале.
По информации областной военной администрации, пока такие пункты обогрева будут работать в тестовом режиме и открываться при необходимости во всех общинах области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевская областьКиевХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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