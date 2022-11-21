https://ria.ru/20221121/protivostoyanie-1832982440.html

Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией

Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией - РИА Новости, 21.11.2022

Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией

Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T07:15

2022-11-21T07:15

2022-11-21T08:36

в мире

сша

китай

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн.По мнению эксперта, в этом и заключается суть "стратегической головоломки", которую предстоит решить Штатам. Для этого следует более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, пишет автор, подразумевая, что что США не способны противостоять России и Китаю "в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов".На прошлой неделе заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США верят в возможность конкурировать с Китаем и избегать при этом ненужного конфликта. Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, заверил, что Пекин не намерен бросать вызов Вашингтону.Президент России Владимир Путин отмечал, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. По его словам, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221118/ssha-1832538833.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, россия