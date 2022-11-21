07:15 21.11.2022 (обновлено: 08:36 21.11.2022)
Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией
FA: стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн.
"Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать все это по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы", — считает он.
По мнению эксперта, в этом и заключается суть "стратегической головоломки", которую предстоит решить Штатам. Для этого следует более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, пишет автор, подразумевая, что что США не способны противостоять России и Китаю "в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов".
На прошлой неделе заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США верят в возможность конкурировать с Китаем и избегать при этом ненужного конфликта. Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, заверил, что Пекин не намерен бросать вызов Вашингтону.
Президент России Владимир Путин отмечал, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. По его словам, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь.
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