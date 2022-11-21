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Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
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Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией
Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией - РИА Новости, 21.11.2022
Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией
Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T07:15
2022-11-21T08:36
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн.По мнению эксперта, в этом и заключается суть "стратегической головоломки", которую предстоит решить Штатам. Для этого следует более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, пишет автор, подразумевая, что что США не способны противостоять России и Китаю "в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов".На прошлой неделе заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США верят в возможность конкурировать с Китаем и избегать при этом ненужного конфликта. Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, заверил, что Пекин не намерен бросать вызов Вашингтону.Президент России Владимир Путин отмечал, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. По его словам, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
07:15 21.11.2022 (обновлено: 08:36 21.11.2022)
 
Аналитик рассказал, к чему приведет решение США состязаться с Россией

FA: стремление состязаться одновременно с Россией и Китаем приведет США к провалу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Стремление состязаться одновременно с Москвой и Пекином закончится для США провалом, написал в статье для Foreign Affairs американский аналитик Ричард Фонтэйн.

"Попытка противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая все другие разумные шаги для усиления американской мощи, обречена на провал. Попытка реализовывать все это по всему миру приведет к истощению и подорвет способность США решать наиболее важные вопросы", — считает он.

По мнению эксперта, в этом и заключается суть "стратегической головоломки", которую предстоит решить Штатам. Для этого следует более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, пишет автор, подразумевая, что что США не способны противостоять России и Китаю "в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов".
На прошлой неделе заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США верят в возможность конкурировать с Китаем и избегать при этом ненужного конфликта. Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, заверил, что Пекин не намерен бросать вызов Вашингтону.
Президент России Владимир Путин отмечал, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. По его словам, настоящая демократия предполагает свободу каждого народа и государства выбирать свой собственный путь.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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