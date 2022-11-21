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В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом - РИА Новости, 21.11.2022
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В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом - РИА Новости, 21.11.2022
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом
Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:01
2022-11-21T23:19
происшествия
цао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 квадратных метров ... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2 ... В 22.35 ликвидировано горение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21.53. Информации о пострадавших нет.
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происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:01 21.11.2022 (обновлено: 23:19 21.11.2022)
 
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом

МЧС: в районе Москва-Сити произошел пожар в 40-этажном жилом доме, горение ликвидировано

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 квадратных метров ... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2 ... В 22.35 ликвидировано горение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21.53. Информации о пострадавших нет.
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:56
Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы
 
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