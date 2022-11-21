https://ria.ru/20221121/pozhar-1833224636.html
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом - РИА Новости, 21.11.2022
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом
Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:01
2022-11-21T23:01
2022-11-21T23:19
происшествия
цао
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 квадратных метров ... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2 ... В 22.35 ликвидировано горение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21.53. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html
цао
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
23:01 21.11.2022 (обновлено: 23:19 21.11.2022)
В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом
МЧС: в районе Москва-Сити произошел пожар в 40-этажном жилом доме, горение ликвидировано