https://ria.ru/20221121/pozhar-1833224636.html

В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом

В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом - РИА Новости, 21.11.2022

В районе Москва-Сити загорелся 40-этажный жилой дом

Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:01

2022-11-21T23:01

2022-11-21T23:19

происшествия

цао

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити, горение ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 квадратных метров ... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2 ... В 22.35 ликвидировано горение", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21.53. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html

цао

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве