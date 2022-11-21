https://ria.ru/20221121/pozhar-1833193102.html

Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы

Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы - РИА Новости, 21.11.2022

Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы

Следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:56

2022-11-21T19:56

2022-11-21T19:56

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832998895_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d57e84e7c2c23232a5f141734e49ec98.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами, сообщает в своем Telegram-канале СК РФ."Следствием рассматриваются основные версии причины возникновения пожара: неисправность электропроводки (электрооборудования) и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами", - говорится в сообщении.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был полностью потушен.

https://ria.ru/20221121/makeevka-1833052902.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве