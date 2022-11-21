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Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы
Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы - РИА Новости, 21.11.2022
Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы
Следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:56
2022-11-21T19:56
2022-11-21T19:56
происшествия
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следователи рассматривают в качестве основных версий причин пожара на Комсомольской площади в Москве неисправность проводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами, сообщает в своем Telegram-канале СК РФ."Следствием рассматриваются основные версии причины возникновения пожара: неисправность электропроводки (электрооборудования) и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами", - говорится в сообщении.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был полностью потушен.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве
Следственный комитет установил основные причины пожара в центре Москвы
СК России: неисправность проводки могла стать причиной пожара в центре Москвы