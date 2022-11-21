https://ria.ru/20221121/pozhar-1832997573.html

В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе

В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 21.11.2022

В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:45

2022-11-21T09:45

2022-11-21T09:57

макеевка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832996841_0:98:1000:661_1920x0_80_0_0_cc7b520c98b448a9fea922c0ac8f6062.jpg

ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР."В 9.00 пожар локализован", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС ДНР сообщило, что в понедельник рано утром поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221121/makeevka-1832994503.html

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия