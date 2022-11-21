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В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/pozhar-1832997573.html
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 21.11.2022
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:45
2022-11-21T09:57
макеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР."В 9.00 пожар локализован", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС ДНР сообщило, что в понедельник рано утром поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221121/makeevka-1832994503.html
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макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
09:45 21.11.2022 (обновлено: 09:57 21.11.2022)
 
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе

МЧС ДНР: в Макеевке локализовали пожар на нефтебазе

© Фото : МЧС ДНР/TelegramТушение пожара на нефтебазе в Макеевке
Тушение пожара на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Тушение пожара на нефтебазе в Макеевке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР.
"В 9.00 пожар локализован", - сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее МЧС ДНР сообщило, что в понедельник рано утром поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Тушение пожара на нефтебазе в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
В Макеевке на нефтебазе вспыхнул пожар
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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