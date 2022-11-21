https://ria.ru/20221121/pozhar-1832997573.html
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе - РИА Новости, 21.11.2022
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:45
2022-11-21T09:45
2022-11-21T09:57
макеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832996841_0:98:1000:661_1920x0_80_0_0_cc7b520c98b448a9fea922c0ac8f6062.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован, сообщило МЧС ДНР."В 9.00 пожар локализован", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Ранее МЧС ДНР сообщило, что в понедельник рано утром поступило сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221121/makeevka-1832994503.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832996841_85:0:973:666_1920x0_80_0_0_bf06298b101f220af726d871f6a483d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Макеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
09:45 21.11.2022 (обновлено: 09:57 21.11.2022)
В Макеевке локализовали пожар на нефтебазе
МЧС ДНР: в Макеевке локализовали пожар на нефтебазе