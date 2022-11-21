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В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры - РИА Новости, 21.11.2022
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В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры
В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры - РИА Новости, 21.11.2022
В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры
Пожар на площади 1050 квадратных метров произошел в здании по хранению и переработке макулатуры в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:07
2022-11-21T09:07
происшествия
ивановская область
ивановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Пожар на площади 1050 квадратных метров произошел в здании по хранению и переработке макулатуры в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону."Сегодня в 06.15 от очевидца по системе "112" поступило сообщение о пожаре в здании по хранению и переработке макулатуры по адресу: Ивановская область, Ивановский район, улица Станкостроителей, дом 45А. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение здания по всей площади с частичным обрушением кровли", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального ГУМЧС.Отмечается, что в 6.56 пожар локализовали на площади 1050 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС, в 8.10 пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время продолжается проливка.
ивановская область
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происшествия, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, Ивановский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:07 21.11.2022
 
В Ивановской области загорелось здание по хранению и переработке макулатуры

Здание по хранению макулатуры загорелось в Ивановской области на площади 1050 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Пожар на площади 1050 квадратных метров произошел в здании по хранению и переработке макулатуры в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Сегодня в 06.15 от очевидца по системе "112" поступило сообщение о пожаре в здании по хранению и переработке макулатуры по адресу: Ивановская область, Ивановский район, улица Станкостроителей, дом 45А. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение здания по всей площади с частичным обрушением кровли", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального ГУМЧС.
Отмечается, что в 6.56 пожар локализовали на площади 1050 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС, в 8.10 пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время продолжается проливка.
 
ПроисшествияИвановская областьИвановский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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