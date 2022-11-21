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Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи - РИА Новости, 21.11.2022
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи
Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:26
2022-11-21T06:26
2022-11-21T08:04
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Пожар вспыхнул вчера днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Наблюдалось сильное задымление.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар полностью ликвидировали. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также специальный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-21T06:26
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PT0M34S
РИА Новости
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия, видео
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Россия
06:26 21.11.2022 (обновлено: 08:04 21.11.2022)
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади возросло до семи
МЧС: число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до семи