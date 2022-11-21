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В СК рассказали о причинах пожара в центре Москвы
В СК рассказали о причинах пожара в центре Москвы - РИА Новости, 21.11.2022
В СК рассказали о причинах пожара в центре Москвы
Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности, заведено дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T01:58
2022-11-21T01:58
2022-11-21T02:08
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар на площади трех вокзалов в москве
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Причинами пожара в центре Москвы стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности, заведено дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был полностью ликвидирован. В экстренных службах РИА Новости сообщили о гибели шести человек.Добавляется, что заведено дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."В результате пожара обнаружены тела неустановленных лиц. Количество пострадавших уточняется. А также причинен имущественный вред", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что уже проведен частичный осмотр, организован комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар на площади трех вокзалов в москве, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:58 21.11.2022 (обновлено: 02:08 21.11.2022)
В СК рассказали о причинах пожара в центре Москвы
СК: причинами пожара в центре Москвы стало нарушение правил пожарной безопасности