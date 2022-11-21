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Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести - РИА Новости, 21.11.2022
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Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести
Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести - РИА Новости, 21.11.2022
Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T00:57
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происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар полностью ликвидировали. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия, видео
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Россия
Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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00:57 21.11.2022 (обновлено: 06:28 21.11.2022)
 
Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести

МЧС: число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до шести

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Подтверждена гибель шести человек", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.
Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар полностью ликвидировали. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.
СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в МосквеРоссия
 
 
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