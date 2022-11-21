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Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести

Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести - РИА Новости, 21.11.2022

Число погибших при пожаре в Москве возросло до шести

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T00:57

2022-11-21T00:57

2022-11-21T06:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до шести, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар полностью ликвидировали. К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают. Следователи установили, что товары на складе хранились ненадлежащим образом.

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-21T00:57 true PT0M34S

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия, видео