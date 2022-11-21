https://ria.ru/20221121/pomosch-1833195464.html

Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии

Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии - РИА Новости, 21.11.2022

Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии

Молдавия получит новый пакет международной финансовой помощи в размере более 100 миллионов евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:06

2022-11-21T20:06

2022-11-21T20:06

в мире

эммануэль макрон

майя санду

париж

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молдавия

молдовагаз

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия получит новый пакет международной финансовой помощи в размере более 100 миллионов евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.В понедельник в Париже состоялось третье заседание европейской "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии. В ходе форума стороны обсудили согласование нового пакета финансовой помощи для Молдавии."Чтобы ответить на насущные потребности Молдавии, мы приняли решение о выделении исключительного пакета помощи в размере более 100 миллионов евро", - заявил Макрон по итогам заседания.По его словам, 10 миллионов евро будут направлены до конца этого года в форме дотации на всемирную продовольственную программу, чтобы обеспечить доступ беженцев, находящихся на территории Молдавии, к теплу, еде и образованию.Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что прогнозирует углубление экономического и энергетического кризиса в стране. По ее словам, кризисную ситуацию в республике спровоцировали военные действия на Украине. Санду также обратила внимание на то, что Кишинев принял более 650 тысяч украинских беженцев.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833129730.html

https://ria.ru/20221119/gaz-1832802453.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, майя санду, париж, франция, молдавия, молдовагаз