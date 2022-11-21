Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии
Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии в размере более ста миллионов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Молдавия получит новый пакет международной финансовой помощи в размере более 100 миллионов евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Чтобы ответить на насущные потребности Молдавии, мы приняли решение о выделении исключительного пакета помощи в размере более 100 миллионов евро", - заявил Макрон по итогам заседания.
По его словам, 10 миллионов евро будут направлены до конца этого года в форме дотации на всемирную продовольственную программу, чтобы обеспечить доступ беженцев, находящихся на территории Молдавии, к теплу, еде и образованию.
Президент Молдавии Майя Санду в понедельник заявила, что прогнозирует углубление экономического и энергетического кризиса в стране. По ее словам, кризисную ситуацию в республике спровоцировали военные действия на Украине. Санду также обратила внимание на то, что Кишинев принял более 650 тысяч украинских беженцев.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. На фоне кризисной ситуации в стране проходят протесты оппозиции. Массовые митинги представители партии "Шор" и присоединившиеся к протестному движению депутаты-коммунисты собирают каждую неделю. Манифестанты критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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