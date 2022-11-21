https://ria.ru/20221121/politizatsiya-1833204478.html

Новак: политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов

Новак: политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов - РИА Новости, 21.11.2022

Новак: политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов

Политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок на нефть РФ является именно таким актом, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:43

2022-11-21T20:59

экономика

александр новак

g7

россия

великобритания

германия

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок на нефть РФ является именно таким актом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сказал Новак журналистам, комментируя возможное введение потолка цен на нефть РФ.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221118/neft-1832654348.html

https://ria.ru/20221121/opek-1833164747.html

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экономика, александр новак, g7, россия, великобритания, германия, владимир путин, цены на нефть