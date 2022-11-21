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Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 21.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221121/poezdki-1833041861.html
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 21.11.2022
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"
Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:28
2022-11-21T12:28
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
ногинск
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья "Мострансавто", говорится в сообщении регионального Минтранса."В этом году пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 162 миллионов поездок оплаченных с помощью социальных карт", - говорится в сообщении ведомства.Самым популярным по количеству поездок, совершенных по соцкартам, стал октябрь – 17 миллионов поездок. С начала года чаще всего льготные поездки совершались на маршруте N12 в городском округе Ногинск – 23 миллиона операций.
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московская область (подмосковье)
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мострансавто, московская область (подмосковье), ногинск
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье), Ногинск
12:28 21.11.2022
 

Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобус "Мострансавто"
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобус "Мострансавто"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья "Мострансавто", говорится в сообщении регионального Минтранса.
"В этом году пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 162 миллионов поездок оплаченных с помощью социальных карт", - говорится в сообщении ведомства.
Самым популярным по количеству поездок, совершенных по соцкартам, стал октябрь – 17 миллионов поездок. С начала года чаще всего льготные поездки совершались на маршруте N12 в городском округе Ногинск – 23 миллиона операций.
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 12:29Новости Подмосковья
Почти 200 миллионов поездок по соцкартам совершили в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)Ногинск
 
 
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