https://ria.ru/20221121/poezdki-1833041861.html
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 21.11.2022
Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"
Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:28
2022-11-21T12:28
2022-11-21T12:28
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
ногинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833041722_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0fecf8973556625d753a6e69e9e4c2a0.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья "Мострансавто", говорится в сообщении регионального Минтранса."В этом году пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 162 миллионов поездок оплаченных с помощью социальных карт", - говорится в сообщении ведомства.Самым популярным по количеству поездок, совершенных по соцкартам, стал октябрь – 17 миллионов поездок. С начала года чаще всего льготные поездки совершались на маршруте N12 в городском округе Ногинск – 23 миллиона операций.
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811519081.html
московская область (подмосковье)
ногинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833041722_0:0:959:719_1920x0_80_0_0_50645b32b15986ee4145218a076df332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мострансавто, московская область (подмосковье), ногинск
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье), Ногинск