https://ria.ru/20221121/poezdki-1833041861.html

Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"

Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 21.11.2022

Более 160 миллионов льготных поездок совершено в автобусах "Мострансавто"

Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:28

2022-11-21T12:28

2022-11-21T12:28

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

ногинск

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Более 160 миллионов поездок с использованием социальных карт жителя Москвы и Московской области совершено на маршрутах подведомственной организации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья "Мострансавто", говорится в сообщении регионального Минтранса."В этом году пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 162 миллионов поездок оплаченных с помощью социальных карт", - говорится в сообщении ведомства.Самым популярным по количеству поездок, совершенных по соцкартам, стал октябрь – 17 миллионов поездок. С начала года чаще всего льготные поездки совершались на маршруте N12 в городском округе Ногинск – 23 миллиона операций.

https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811519081.html

московская область (подмосковье)

ногинск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

мострансавто, московская область (подмосковье), ногинск