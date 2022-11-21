https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833138582.html

Воробьев: 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье к 2026 году

Воробьев: 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 21.11.2022

Воробьев: 130 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье к 2026 году

Более 130 проектов импортозамещения реализуют на территории Московской области к 2026 году, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:38

2022-11-21T16:38

2022-11-21T16:38

новости подмосковья

андрей воробьев

экономика

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 21 ноя – РИА Новости. Более 130 проектов импортозамещения реализуют на территории Московской области к 2026 году, сообщил на заседании правительства региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По словам губернатора, в планах на текущий год запустить 21 производство с общим объемом инвестиций в 9,5 миллиардов рублей. В 2023-2025 году будет реализовано еще 109 проектов с общим объемом инвестиций 140 миллиардов рублей."Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже - 130. Приятно, что большая часть - не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов", - сказал Воробьев.Он напомнил, что в регионе действует ряд мер поддержки предпринимателей, таких как: земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, а также возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

https://ria.ru/20221118/kridity-1832540448.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, экономика, московская область (подмосковье)