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В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов - РИА Новости, 21.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833014994.html
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов - РИА Новости, 21.11.2022
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:14
2022-11-21T11:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступило 15 новых проектов: 3 – объекты крупного бизнеса, 12 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода по производству сыров площадью 3,1 гектара в городском округе Дмитров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дмитров, коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Коммерческая недвижимость
11:14 21.11.2022
 

В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступило 15 новых проектов: 3 – объекты крупного бизнеса, 12 – малого", - говорится в сообщении.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:44Новости Подмосковья
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода по производству сыров площадью 3,1 гектара в городском округе Дмитров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровКоммерческая недвижимость
 
 
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