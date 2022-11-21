https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833014994.html

В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов

В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов - РИА Новости, 21.11.2022

В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов

На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступило 15 новых проектов: 3 – объекты крупного бизнеса, 12 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода по производству сыров площадью 3,1 гектара в городском округе Дмитров.

https://ria.ru/20221114/biznes-1831413624.html

московская область (подмосковье)

дмитров

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дмитров, коммерческая недвижимость