https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833014994.html
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов - РИА Новости, 21.11.2022
В Подмосковье построят 15 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:14
2022-11-21T11:14
2022-11-21T11:14
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья за прошедшую неделю поступили 15 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступило 15 новых проектов: 3 – объекты крупного бизнеса, 12 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода по производству сыров площадью 3,1 гектара в городском округе Дмитров.
https://ria.ru/20221114/biznes-1831413624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дмитров, коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Коммерческая недвижимость