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Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833007061.html
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:41
2022-11-21T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фермеры
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Сервис размещен на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Воспользоваться нововведением могут предприниматели Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от её реализации должна быть не менее 70% за календарный год. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 дня."Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.В ведомстве добавили, что земля может предоставляться на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), фермеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), фермеры
10:41 21.11.2022
 

Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкПоле в Подмосковье
Поле в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Поле в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис размещен на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Воспользоваться нововведением могут предприниматели Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от её реализации должна быть не менее 70% за календарный год. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 дня.
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"Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
В ведомстве добавили, что земля может предоставляться на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)фермеры
 
 
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