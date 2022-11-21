https://ria.ru/20221121/podmoskove-1833007061.html
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2022
Cервис по подбору земли для фермеров запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:41
2022-11-21T10:41
2022-11-21T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фермеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22542/38/225423812_0:146:3038:1855_1920x0_80_0_0_8548a7c5d6f0f519d817d40acbd69d72.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Сервис размещен на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Воспользоваться нововведением могут предприниматели Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от её реализации должна быть не менее 70% за календарный год. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 дня."Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.В ведомстве добавили, что земля может предоставляться на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы.
https://ria.ru/20221115/vrachi-1831756053.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22542/38/225423812_186:0:2853:2000_1920x0_80_0_0_2de74dd2fee5333273a875d338711739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), фермеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), фермеры
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Онлайн-сервис по подбору земельных участков для сельхозпроизводителей запустили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис размещен на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Воспользоваться нововведением могут предприниматели Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от её реализации должна быть не менее 70% за календарный год. Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 дня.
"Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет", - приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
В ведомстве добавили, что земля может предоставляться на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы.