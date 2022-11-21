https://ria.ru/20221121/pisma-1833146729.html

Дети написали 700 тысяч писем участникам спецоперации

Дети написали 700 тысяч писем участникам спецоперации - РИА Новости, 21.11.2022

Дети написали 700 тысяч писем участникам спецоперации

Почти 700 тысяч писем написали российские дети участникам специальной военной операции в рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:59

2022-11-21T16:59

2022-11-21T17:03

специальная военная операция на украине

общество

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти 700 тысяч писем написали российские дети участникам специальной военной операции в рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского движения детей и молодежи."Российское движение детей и молодежи в рамках всероссийской акции "Мы вместе. Дети" продолжает поддерживать участников специальной военной операции. Почти 700 тысяч "добрых писем" отправили ребята на фронт", - следует из сообщения.Как отметили в пресс-службе, в письмах не только "теплые слова поддержки и благодарность за спокойные ночи и мирное небо", но и рисунки.

https://ria.ru/20221121/elki-1833143474.html

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общество, россия