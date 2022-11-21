Рейтинг@Mail.ru
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/pamyatniki-1833103948.html
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 21.11.2022
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:02
2022-11-21T15:02
леонид пасечник
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819706670_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_f5127b1ebd1fc77df91d6da3e1f2e16e.jpg
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь в восстановлении памятников Донбасса."Хочу выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и коллективу Российского военно-исторического общества за оказанную помощь в восстановлении знаковых для жителей Донбасса мест", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской. Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 началось восстановление памятника.В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу РВИО за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
https://ria.ru/20221121/nagrada-1833095372.html
россия
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819706670_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_8cea426d1f3852f5c5c0a4f81e373b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский
15:02 21.11.2022
 
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников

Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников Донбасса

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВрио главы ЛНР Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь в восстановлении памятников Донбасса.
"Хочу выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и коллективу Российского военно-исторического общества за оказанную помощь в восстановлении знаковых для жителей Донбасса мест", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Демонтаж памятника Пушкину в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину
Ранее в понедельник первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской. Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 началось восстановление памятника.
В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу РВИО за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Фотография погибшего добровольца из Сербии - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 14:43Специальная военная операция на Украине
Добровольца из Сербии, воевавшего на стороне ЛНР, наградили посмертно
 
Леонид ПасечникВладимир ПутинРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала