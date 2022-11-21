https://ria.ru/20221121/pamyatniki-1833103948.html
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 21.11.2022
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:02
2022-11-21T15:02
2022-11-21T15:02
леонид пасечник
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь в восстановлении памятников Донбасса."Хочу выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и коллективу Российского военно-исторического общества за оказанную помощь в восстановлении знаковых для жителей Донбасса мест", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской. Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 началось восстановление памятника.В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу РВИО за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
https://ria.ru/20221121/nagrada-1833095372.html
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леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников
Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников Донбасса