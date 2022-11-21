https://ria.ru/20221121/pamyatniki-1833103948.html

Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников

Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников - РИА Новости, 21.11.2022

Пасечник поблагодарил Путина и РВИО за помощь в восстановлении памятников

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:02

2022-11-21T15:02

2022-11-21T15:02

леонид пасечник

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819706670_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_f5127b1ebd1fc77df91d6da3e1f2e16e.jpg

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и коллективу Российского военно-исторического общества (РВИО) за помощь в восстановлении памятников Донбасса."Хочу выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и коллективу Российского военно-исторического общества за оказанную помощь в восстановлении знаковых для жителей Донбасса мест", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента России Владимир Мединский и врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал "Князь Игорь" у Станицы Луганской. Данный мемориал с 2014 по 2022 годы находился на линии соприкосновения и был значительно поврежден обстрелами со стороны украинских войск. Осенью 2022 началось восстановление памятника.В начале ноября Пасечник заявил, что вручил Мединскому орден Дружбы и благодарственное письмо коллективу РВИО за помощь в сохранении памятников Донбасса. В частности, речь шла о спасении от разрушения мемориала "Непокоренные" в Краснодоне и восстановлении памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html

https://ria.ru/20221121/nagrada-1833095372.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский