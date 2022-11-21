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В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов - РИА Новости, 21.11.2022
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В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов
В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов - РИА Новости, 21.11.2022
В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов
С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках, сообщило в понедельник... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:44
2022-11-21T19:44
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках, сообщило в понедельник посольство РФ в Риге."Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершённый на расположенном в этом населённом пункте братском воинском захоронении – с мемориальной стены была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале, разместив фотографию оскверненного мемориала.По словам посольства, "подобные случаи глумления над памятью павших – результат откровенного попустительства со стороны латвийских властей, которые сами ведут борьбу с символами мемориального наследия, таким образом подпитывая чувство безнаказанности и вседозволенности в определённых кругах". "По-видимому, в этом и кроется секрет успеха построения "единой политической нации", в представлении авторов данной идеи", - отметили в дипмиссии."Сложно назвать людьми виновников этого омерзительного преступления. Апеллировать к их совести и духовно-нравственным ценностям, очевидно, не приходится – ничего, кроме ненависти и злобы такие деяния для общества не несут", - подчеркнули в посольстве.Ранее в день независимости Латвии 18 ноября в центральном парке Риги был облит краской памятник поэту Александру Пушкину.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221121/kremenchug-1833034746.html
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в мире, александр пушкин, латвия, рига, россия
В мире, Александр Пушкин, Латвия, Рига, Россия
19:44 21.11.2022
 
В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов

В Латвии со стены братского захоронения советских воинов сорвали надпись "Слава героям"

© Фото : Посольство России в ЛатвииОскверненный мемориал в поселке Сесава, Латвия
Оскверненный мемориал в поселке Сесава, Латвия - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : Посольство России в Латвии
Оскверненный мемориал в поселке Сесава, Латвия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках, сообщило в понедельник посольство РФ в Риге.
"Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершённый на расположенном в этом населённом пункте братском воинском захоронении – с мемориальной стены была сорвана надпись "Слава героям" на русском и латышском языках", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале, разместив фотографию оскверненного мемориала.
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По словам посольства, "подобные случаи глумления над памятью павших – результат откровенного попустительства со стороны латвийских властей, которые сами ведут борьбу с символами мемориального наследия, таким образом подпитывая чувство безнаказанности и вседозволенности в определённых кругах". "По-видимому, в этом и кроется секрет успеха построения "единой политической нации", в представлении авторов данной идеи", - отметили в дипмиссии.
"Сложно назвать людьми виновников этого омерзительного преступления. Апеллировать к их совести и духовно-нравственным ценностям, очевидно, не приходится – ничего, кроме ненависти и злобы такие деяния для общества не несут", - подчеркнули в посольстве.
Ранее в день независимости Латвии 18 ноября в центральном парке Риги был облит краской памятник поэту Александру Пушкину.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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