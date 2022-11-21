https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832974838.html
В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия
В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия - РИА Новости, 21.11.2022
В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия
США срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия, заявил в беседе с CNN американский вице-адмирал Джонни Вулф. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T02:55
2022-11-21T02:55
2022-11-21T02:55
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия, заявил в беседе с CNN американский вице-адмирал Джонни Вулф.По его словам, Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.Издание также привело мнение директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако, который заявил, что США сделали своей приоритетной задачей "догнать" Россию и Китай.В статье отмечается, что американская армия планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности в следующем году. Пентагон запросил на исследования в этой области 4,7 миллиарда долларов, добавило издание.Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о бессилии США перед российскими ракетами.Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также гиперзвуковая ракета "Циркон", способная уничтожать как надводные, так и наземные цели.Кроме того, в России разработали систему С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М"). Она относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Согласно заявленным характеристикам, разработка способна прехватывать в том числе гиперзвуковые и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827312900.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире
США, Россия, Министерство обороны США, В мире
В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия
Американский вице-адмирал Вулф заявил о спешке в попытке внедрить технологии гиперзвука
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
США срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия, заявил в беседе
с CNN американский вице-адмирал Джонни Вулф.
"Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения ее в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное", — заявил офицер.
По его словам, Пентагон
стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.
Издание также привело мнение директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако, который заявил, что США сделали своей приоритетной задачей "догнать" Россию и Китай.
"Мы делаем это не только потому, что они есть (российские гиперзвуковые ракеты. — Прим. ред.). Мы делаем это для особых военных нужд", — добавил он.
В статье отмечается, что американская армия планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности в следующем году. Пентагон запросил на исследования в этой области 4,7 миллиарда долларов, добавило издание.
Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон
заявил о бессилии США перед российскими ракетами.
Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также гиперзвуковая ракета "Циркон", способная уничтожать как надводные, так и наземные цели.
Кроме того, в России разработали систему С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М"). Она относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Согласно заявленным характеристикам, разработка способна прехватывать в том числе гиперзвуковые и беспилотные летательные аппараты.