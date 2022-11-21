https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832974838.html

В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия

В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия - РИА Новости, 21.11.2022

В США заявили о спешке из-за превосходства российского оружия

США срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия, заявил в беседе с CNN американский вице-адмирал Джонни Вулф. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T02:55

2022-11-21T02:55

2022-11-21T02:55

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия, заявил в беседе с CNN американский вице-адмирал Джонни Вулф.По его словам, Пентагон стремится увеличить темпы испытаний и исследований, чтобы внедрить эту технологию.Издание также привело мнение директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако, который заявил, что США сделали своей приоритетной задачей "догнать" Россию и Китай.В статье отмечается, что американская армия планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности в следующем году. Пентагон запросил на исследования в этой области 4,7 миллиарда долларов, добавило издание.Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон заявил о бессилии США перед российскими ракетами.Американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.В российских Вооруженных силах уже несут опытно-боевое дежурство гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал", стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард", а также гиперзвуковая ракета "Циркон", способная уничтожать как надводные, так и наземные цели.Кроме того, в России разработали систему С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М"). Она относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Согласно заявленным характеристикам, разработка способна прехватывать в том числе гиперзвуковые и беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827312900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, министерство обороны сша, в мире